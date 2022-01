외식업계, 설 맞이 특별 혜택·선물세트로 공략

[아시아경제 문혜원 기자] KFC는 오는 31일까지 치킨, 버거 등 인기 메뉴를 파격 할인가에 선보이는 ‘설 맞이 특별 프로모션’을 진행한다고 29일 밝혔다.

KFC는 이번 프로모션으로 핫크리스피치킨 8조각으로 구성된 ‘설날버켓’과 ‘설날팩’을 모두 특별 할인가 1만2900원에 선보였다.

KFC 공식앱을 통해 해당 할인 쿠폰을 다운받을 수 있으며, 매장 주문이나 딜리버리, 징거벨오더를 통해 사용 가능하다.

피자헛은 설을 맞아 가족과 함께 즐기기 좋은 ‘커플(2~3인용)&패밀리(3~4인용) 세트’ 메뉴를 출시했다. 온라인 회원에 한해 판매하며, 커플 세트는 미디엄 사이즈, 패밀리 세트는 라지 사이즈로 제공한다.

커플&패밀리 세트는 마니아 및 프리미엄 피자와 파스타, 콜라 1.25ℓ 등으로 구성된 것으로, 피자는 ‘오리지널슈프림’, ‘치즈더포테이토’ 등 6종 가운데 파스타는 ‘투움바 치즈 파스타’, ‘크림 치킨 파스타’, ‘상하이 쉬림프 파스타’ 중 선택 가능하다.

던킨은 도넛과 커피를 활용한 선물세트를 내놨다. 페이머스 글레이즈드 세트, 먼치킨세트 등 인기 도넛으로 구성된 선물세트를 최대 30% 할인가에 판매한다.

캡슐 커피와 드립백으로 구성한 던킨 커피 선물세트도 마련했다. 부드럽고 산뜻한 산미와 기분 좋은 단맛을 선사하는 ‘센트럴파크 캡슐세트’를 비롯해 달콤하고 쌉쌀한 다크 초콜렛과 카카오의 풍미가 일품인 ‘에스프레소 캡슐세트’, 집에서 간편하게 즐길 수 있는 ‘드립백 커피세트’의 총 3종이다.

뚜레쥬르는 설을 맞아 전통의 맛과 멋을 담은 명절 선물세트를 출시했다. 새해 평안을 기원하는 다양한 의미가 담긴 우리나라 전통 민화를 재해석한 패키지로 품격을 더한 것이 특징으로, 만주와 전병, 웨이퍼, 쿠키 등 다양한 디저트류를 전 제품 1만~2만원대의 합리적인 가격대로 선보였다.

대표 제품인 ‘쿠키&웨이퍼샌드 선물세트’를 비롯해 ‘우리밀 전병 세트’, ‘봄이 쑥쑥 오색만주’ 등 다양한 세트와 국내산 쑥으로 만든 ‘우리쑥 스폰지 케이크’, ‘봄이 쑥절미 생크림 케이크’ 등으로 구성됐다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr