[EPS 유망주②]반도체난 뛰어 넘은 '매출 신기록'…현대차 전망은

반도체 수급난에도 지난해 역대 최대 매출액을 기록한 현대차는 올해 영업이익 증가율보다 주당순이익(EPS) 증가율이 높을 것으로 전망되는 대표 종목 중 하나다.

30일 증권업계에 따르면 현대차의 지난해 연결 기준 매출액은 117조6106억원으로 전년보다 13.1% 늘었다. 이는 역대 최대 매출액이다. 영업이익은 전년보다 178.9% 늘어난 6조6789억원이다. 순이익은 5조6931억원으로 전년보다 195.8% 증가했다.

같은 기간 판매량은 반도체 공급난 탓에 오히려 줄었다. 국내에서는 아이오닉 5·캐스퍼, 제네시스 GV70 등 스포츠유틸리티차(SUV) 신차 판매가 호조를 보였음에도 전년 동기 대비 8.9% 감소한 18만5996대를 판매했다. 해외에서도 77만4643대를 팔아 전년 같은 기간보다 17.2% 줄었다. 판매가 줄었음에도 매출액이 늘어난 이유에 대해 현대차는 "제네시스와 전기차 중심의 판매믹스 개선 효과가 전체 물량 감소의 영향을 상쇄하면서 매출액이 증가했다"고 설명했다.

역대 최대 매출액에도 불구하고 시장의 기대치에는 미치지 못했다는 것이 증권업계의 분석이다. 김평모 DB금융투자 연구원은 "현대차의 지난해 4분기 실적은 연초 이후 낮아진 예측을 하회했다"며 "생산 차질에 따른 판매 부진과 원자재 가격 상승에 따른 비용 증가가 실적 부진을 초래했다"고 분석했다. 김동하 한화투자증권 연구원은 "양호한 매출액에도 불구하고 원자재, 물류비, 인건비 등 비용 증가에 따른 수익성 하락과 큰 폭의 법인세 증가 탓"이라고 기대치에 미치지 못한 이유를 진단했다.

현대차의 올해와 내년 EPS 전망치는 2만원대로 제시됐다. 삼성증권은 현대차의 올해와 내년 EPS를 각각 2만3625원과 2만4216원으로 예측했다. DB금융투자는 현대차의 EPS를 올해 2만7589원, 내년 2만8694원으로 내다봤다.

증권업계는 현대차의 전략 변화가 필요하다고 진단했다. 김평모 연구원은 "멀티플 상승을 위해서는 전기차 시장점유율 상승과 구체적인 미래 전략 변화가 간절하다"며 "시장의 기대를 압도하는 전략 변화가 필요한 시점"이라고 했다. 임은영 삼성증권 연구원도 "전기차와 데이터 경제 시대 진입으로 완성차의 사업구조가 보험·에너지저장장치(ESS)·중고차·서비스로 확장하기 시작했다"며 "완성차 중심의 투자전략이 필요한 시기"라고 짚었다.

이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr