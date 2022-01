포항지역 경북도의원, “포스코홀딩스 포항에 설립해야 균형발전 시대정신”

시민 200여명과 임시주총에 서한 전달, 애정·서운함도 토로



윤석열 국민의힘 대선후보도 “포스코지주사 서울 설치 반대”

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북도의회 포항지역 도의원 8명은 포항시민 200여명과 함께 지난 28일 포스코 임시 주주총회가 열린 서울 포스코센터를 방문해 지주사의 서울 설치에 반대하는 시위와 서한문을 전달했다.

이들은 포스코 그룹을 지배하게 될 포스코 홀딩스가 포항에 있어야 한다고 강력하게 요구했다.

앞서 지난해 12월 포스코 이사회는 사업 부문을 100% 자회사로 분할하는 안을 의결했다. 포스코홀딩스라는 이름의 지주회사를 만들고 철강 사업 자회사로 포스코를 비롯해 건설 분야의 포스코건설, 이차전지 소재의 포스코케미칼 등을 자회사로 두기로 결의했고, 28일 임시주총에서 최종 분할 여부를 결정하기로 했다.

포스코는 28일 열린 임시 주총에서 지주회사 체제 전환 안건을 가결했다. 포스코가 지주회사로 전환되면 본사였던 포스코는 포스코홀딩스 내 철강 부문 자회사로 위상이 격하된다.

모회사인 포스코홀딩스가 포항이 아닌 서울에 설립되는 데 대해 현 포스코 본사가 위치한 포항시와 경북 남동부 주민, 지역정치인들이 크게 반발하고 있으며 지역민심이 들끓고 있다.

국민의힘 윤석열 대선 후보도 “대기업의 수도권 집중화는 지방 소멸을 가속화하고 국가 경쟁력 하락으로 이어질 수 있다”며 “포스코 지주회사 서울 설치 반대 의사를 분명히 한다”며 한 목소리를 냈다.

경북도 의원들은 “최정우 회장이 주주에게 보낸 서한에 있는 것처럼 포항에 뿌리를 두면서도 미래지향적 사업영역을 성공적으로 확장하지 않았냐”며 포스코홀딩스의 서울설립은 자기모순이라고 꼬집었다.

또 “포스코는 향후에도 철강사업이 그룹의 가장 핵심사업이라고 밝히고 있는데 핵심사업이 있는 곳에 본사가 있어야 효율적이지 않겠냐”고 지적했다.

일부 의원들은 “어떤 위기가 닥쳐도 함께 헤쳐 나가며 포스코를 지켜줄 기업의 근본인 근로자와 지역을 외면해서는 안된다”며, “포항시민의 긍지와 애정을 포스코가 이렇게도 모르는지 답답해 삭발이라도 하고 싶은 심정”이라고 안타까워 했다.

한 의원은 “배고픈 60~70년대에 산업화를 이끌어 대한민국을 선진국으로 만든 국민기업 포스코는 현재의 시대정신인 지역균형발전을 선도해야한다”고 소리를 냈다.

그는 “포항은 포스텍을 비롯해 우수인력이 많은 만큼 포스코의 핵심 전략을 수립하고 기술 연구개발을 맡는 미래기술연구원의 최적지”라며 주주들에게 현명한 선택을 바랐다.

