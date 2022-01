[아시아경제 이기민 기자] 더불어민주당, 국민의당, 정의당이 오는 2월3일 여야 4당 대선 후보가 참여하는 4자 TV 토론을 열기로 합의했다.

박주민 민주당 방송토론콘텐츠 단장은 28일 국민의힘을 제외한 여야 3당의 지상파 방송토론 실무회담 뒤 당사에서 브리핑을 하고 "2월3일 20시에 4자 토론을 진행하기로 합의했다"고 밝혔다.

박 단장은 "국민의힘은 2월 3일 4자 토론 참여를 확답해야 한다"며 "국민의힘이 제안한 31일 양자 토론 참여를 재차 확인한다"고 말했다.

이어 "오는 31일 양자 토론과 2월3일 4자 토론의 진행을 위한 각각의 실무 협상을 시작하겠다"면서 "이재명 후보가 31일 양자 토론 참여 의사를 명확히 했으니 윤석열 국민의힘 후보도 더 이상 조건을 달지 말고 4자 토론에 참여하고, 이를 위한 실무협상에도 참여해야 한다"고 덧붙였다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr