대만, 감염력 더 강한 '스텔스 오미크론' 13건 확인

[아시아경제 조현의 기자] 대만에서 코로나19 오미크론 변이 하위 변종인 스텔스 오미크론(BA.2) 감염자가 13명으로 늘었다.

28일 현지 언론에 따르면 대만 보건 당국은 지난 22일 BA.2에 감염된 것으로 확인된 남부 가오슝 일가족과 밀접 접촉자 가운데 8명이 추가로 BA.2에 감염됐다고 밝혔다.

이에 따라 가오슝에서 확진된 72명 중 12명이 BA.2 감염으로 확인됐다.

대만 보건당국은 앞서 북부 타오위안 공항 방역 요원 1명이 BA.2에 감염된 것으로 확인했다. 하지만 타오위안과 가오슝의 거리가 300여 km에 달하는 만큼 두 지역의 상호 감염 전파는 없는 것으로 판단했다.

현지 언론은 "보건당국이 가오슝 지역 확진자에 대한 유전자 염기서열 분석이 아직 끝나지 않았다고 밝힌 만큼 추가 감염자가 나올 가능성이 있다"고 전했다.

천스중 위생부장(장관)은 "가오슝과 타오위안, 신베이, 타이베이, 동부 이란 지역 등 6곳의 감염 사례가 관심 사항"이라면서 "백신 접종을 서둘러 달라"고 당부했다.

대만 내 코로나19 상황이 심상치 않은 가운데 타이베이시는 이날 오후 시의 방역 경계 단계를 2단계에서 2.5단계로 상향할 방침이다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr