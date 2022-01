노바백스 백신, 내달 중순부터 접종 가능 … 교차접종도 추진(상보)

[아시아경제 조인경 기자] 정부가 다음 달부터 노바백스의 코로나19 백신 접종을 시작한다. 1·2차 예방접종을 하지 않은 고위험군 성인이 우선 대상이다.

28일 코로나19 예방접종대응추진단은 2월 중순부터 노바백스 백신 접종을 시작하기 위해 사전준비를 하고 있다고 밝혔다.

이 백신은 국내에서 5번째로 승인된 코로나19 백신으로, 미국 노바백스가 개발하고 SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 164,000 전일대비 3,000 등락률 +1.86% 거래량 495,865 전일가 161,000 2022.01.28 15:01 장중(20분지연) 관련기사 "3차 접종, 중증·사망 예방효과 높아"… "노바백스 백신, 다음달 공급"SK바사 노바백스 백신 제조시설, EU-GMP 인증 획득바이오업계 "대통령 직속 컨트롤타워 '제약바이오혁신위' 필요" close 등이 생산한다. 지난 12일 식품의약품안전처의 품목허가를 받았고, 다음달 둘째주부터 공급될 예정이다. 국내에서 접종되는 노바백스 백신은 SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 164,000 전일대비 3,000 등락률 +1.86% 거래량 495,865 전일가 161,000 2022.01.28 15:01 장중(20분지연) 관련기사 "3차 접종, 중증·사망 예방효과 높아"… "노바백스 백신, 다음달 공급"SK바사 노바백스 백신 제조시설, EU-GMP 인증 획득바이오업계 "대통령 직속 컨트롤타워 '제약바이오혁신위' 필요" close 가 경북 안동 공장에서 생산한 제품으로, 1인 용량이 주사제에 담긴 형태로 유통되며 냉장(2~8도) 상태에서 5개월간 보관이 가능하다.

노바백스 백신 접종은 식품의약품안전처 품목허가 사항에 따라 18세 이상 미접종자의 1·2차 접종을 중심으로 시행된다. 18세 이상 가운데 ▲의료기관·요양병원 입원 환자 ▲요양시설 입소자 ▲재가노인·중증장애인을 포함한 거동 불편자 같은 고위험군의 미접종자를 대상으로 먼저 접종이 이뤄질 예정이다. 2월 중순 시설 자체 접종이나 의료진 방문 접종 방식으로 시작한다.

이들 고위험군 외에도 18세 이상 미접종자 중 희망하는 사람은 이후 온라인 예약과 의료기관 예비명단을 활용해 접종을 시작할 계획이다.

추진단은 또 화이자나 모더나 등 메신저리보핵산(mRNA) 계열 백신으로 맞았다가 이후 의학적 사유로 더 접종을 하지 못한 경우에는 예외적으로 노바백스 백신을 활용한 교차접종도 가능하도록 실시기준을 마련한다는 방침이다.

구체적인 추진 계획은 노바백스 초도 물량이 도입되는 다음달 둘째 주에 발표할 예정이다. 앞서 방역 당국은 지난 7일 노바백스 백신을 미접종 350만명에게 맞히겠다고 밝혔다.

