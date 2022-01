코로나로 재택근무 늘자…지난해 궐련 판매 줄고 전자담배 17% '쑥'

2021 담배시장 동향

[아시아경제 세종=손선희 기자] 코로나19 사태로 재택근무가 확대되면서 담배 판매량에도 변화가 나타났다. 궐련 판매량은 소폭 감소한 반면, 궐련형 전자담배 판매량은 급증했다.

28일 기획재정부가 발표한 '2021 담배시장 동향'에 따르면 지난해 총 담배 판매량은 35억9000만갑이다. 전체 판매량은 전년과 비슷한 수준으로 큰 변동은 없었지만, 담배 유형에 따른 비중 변화는 확인됐다. 궐련 판매량은 31억5000만갑으로 전년(32억1000만갑) 대비 2.0% 줄었고, 궐련형 전자담배는 4억4000만갑으로 전년(3억8000만갑) 대비 17.1% 늘었다.

기재부는 "사회적 거리두기 강화, 재택근무 확대 등에 따라 궐련에 비해 담뱃재가 없고, 냄새가 덜 나는 궐련형 전자담배에 대한 선호가 늘고 있는 것으로 파악된다"고 밝혔다.

또 총 판매량이 전년과 비슷한 수준을 유지한 가운데 담뱃값 인상 전인 2014년 판매량(43만6000만갑)과 비교하면 17.7% 감소했다는 점에서, 담뱃세 인상에 따른 금연정책 효과가 지속되고 있다고 판단했다.

CSV 전자담배, 연초 고형물 전자담배는 수요 감소로 시중 유통물량 회수 등 사실상 판매가 중단됐다. 특히 2019년 미국의 중증폐질환 사태 이후 정부가 세 차례에 걸쳐 액상형 전자담배 사용중단을 권고한 이후 판매량이 급감했다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr