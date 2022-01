[아시아경제 이선애 기자] 현대위아 현대위아 011210 | 코스피 증권정보 현재가 67,100 전일대비 2,400 등락률 +3.71% 거래량 219,520 전일가 64,700 2022.01.28 14:49 장중(20분지연) 관련기사 현대위아, 오는 28일 기업설명회 개최현대위아, 자동차 부품사 최초 '가상현실 디지털 전시장' 열어현대위아 임직원, 월급 1%씩 모아 사회복지기관 6곳 車선물 close 는 지난해 연결기준 영업이익이 1027억2468만원으로 전년 대비 42.8% 증가했다고 28일 공시했다. 같은 기간 매출액은 7조5277억3914만원으로 14.2% 늘었다. 당기순이익은 560억7066만원으로 4.5% 증가한 것으로 집계됐다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr