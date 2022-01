[정규영의 대선과 대입⑥] 인성 교육을 대학 입시에 반영하자

대학 학생 선발 방식 개편안 제시

편집자주 대한민국 교육의 구조적 문제를 개선하고 필요한 정책 방향을 제시하기 위한 전문가 기고를 연재합니다. 사단법인 '공부하는 선수 운동하는 학생'의 정규영 회장의 제언입니다. 정 회장은 미국 스탠퍼드대학원에서 공부하며 이 대학 펜싱협회 회장을 역임했고, 해외 각국에서 모인 우수한 학생들의 선발 과정과 이 학생들이 이수한 초·중·고등 교육 과정을 분석했습니다. 이를 토대로 미국의 교육 체계와 학교체육 시스템 등을 국내에 정착시키기 위해 위해 2008년부터 공부와 운동을 병행하는 교육시스템 홍보와 장학사업 등을 추진하고 있습니다. 그간 경험을 바탕으로 국내 공교육과 대학 입시 제도 등에서 참고할만한 이야기를 다룹니다.



☞참고

①대한민국 대통령에게 교육을 말한다

②수능은 사법고시가 아니다

③수능은 학생들에게 희망과 기회여야 한다

④학생들의 'HOOK'을 키울 선발 방식이 필요하다

⑤국영수만큼 '음미체'도 중요한 교육이다

앞서 언급한 대로 학생의 다양한 재능이나 인성을 파악할 수 있는 방안으로 인터뷰와 추천서 도입을 제안한다. 현 교육 과정에서는 올바른 인성 교육이 부족하다고 생각한다. 학교와 가정에서 인성 교육을 하지 않아서다. 대학 입시에 이를 반영하지 않기 때문이라는 것이 필자의 생각이다.

대학의 학생 선발 과정에서 인터뷰와 고등학교 추천서를 통해 학생들의 인성을 검증한다면 초·중·고등학교와 가정에서도 인성 교육이 활발해질 것이라고 예상한다. 인성 교육 학원이 생길 가능성도 있다. 이런 사교육 시장은 얼마든지 환영이다.

영국의 경우 명문대일수록 학생 선발 과정에서 인터뷰는 필수다. 두 차례 이상 인터뷰를 진행하는 대학들도 많다. 학생들을 인터뷰하면서 단순히 학업 성적이 우수한지, 학생이 지원서에 명시한 희망 전공에 대한 열정이 사실인지, 그리고 가장 중요한 것으로 학생이 사회적 인식이 부족하진 않은지를 면밀히 검증한다. 인성 검증은 단순히 학생의 기본 예의범절을 넘어 한 공동체의 구성원으로서 올바른 공감 능력과 기여도를 가지고 있는 지를 확인하는 절차다.

미국도 명문대일수록 학생 인터뷰를 입시에 적극 반영한다. 특히 지원자의 출신 고등학교와 소통하며 그 고등학교 선생님들이 작성한 학생 인성 평가를 매우 중요하게 생각한다. 전국에서 손꼽는 수재 지원자도 출신 고등학교에서의 인성 평가 결과가 좋지 않아 명문대 입학이 거절되는 경우가 많다.

그렇다면 미국 고등학교에서는 학생들의 인성 평가를 어떻게 해서 대학에 전달하는가. 크게 나누면 공식적인 필수 평가와 비공식적인 선택 평가 두 가지가 있다. 공식적인 평가는 학생을 성적이 아닌 14가지 인성 항목을 기준으로 평균 이하부터 극소수 상위까지 7가지 등급으로 나눠 평가한다. 14가지 인성 항목에는 교직원에 대한 존경, 정신적 성숙도, 정직함, 남들을 위한 배려, 성격 및 자질 등이 포함돼 있다.

비공식적 선택 평가에서는 고등학교 선생님이 대학의 학생 선발에 참고해야 할 학생 정보를 추가로 알려준다. 이는 전화나 추가 문서, 이메일 등 여러 가지 형태로 전달된다. 비공식적 선택 평가는 모든 학생들에게 해당되는 것은 아니다. 고등학교 선생님들이 판단해 학생에 대해 특별히 대학에 알리고 싶은 경우에만 이를 전달한다. 대개 학생의 대학 지원서에 나타나진 않지만 특별히 높게 평가돼야 한다고 판단한 성과나 칭찬할 점들이 반영된다. 반대로 학생이 얼마나 문란한지, 담배를 피우는지, 문신을 했는지, 욕을 많이 하는지, 사치가 심한지, 비공식적인 징계를 받았는지, 부정 행위를 저질렀는지 등의 정보도 제공한다. 이 정보들은 대학 입시에 결정적인 역할을 하기도 한다.

한 예를 들어보자. 미국 하버드대의 어느 운동팀 감독이 성적도 아주 우수하며 운동 실력도 미국 대회 8강에 들어갈 정도로 공부와 운동에 모두 뛰어난 학생을 입학 심사처에 추천했고, 입학 심사처에서도 이 우수한 학생은 합격 될 것 같다는 의견을 감독에게 전달했다. 그런데 그 학생의 고등학교에서 "이 학생은 학교에서 상위 3% 성적에 운동도 미국 국가대표 급으로 잘하지만 선생님들에게 태도가 매우 불손합니다"라는 인성 평가 결과를 대학에 전달해 최종 불합격 처리된 사례가 있었다.

필자가 강조한 대로 역사와 국어, 영어, 수학만큼, 체육, 음악, 미술은 아주 중요한 교육이며 인성도 고등학교에서 가장 중요하게 생각해야 하는 교육이다. 우리는 12년의 학창 시절 동안 상당한 지식을 얻는다. 이 시기에 얻는 지식보다 더 중요한 것이 인성이다. 사회에서 사람을 만나고 영업을 하고, 팀 프로젝트를 하고, 동료와 출장을 가고, 힘든 일을 겪고, 경조사를 치르면서 인성이 얼마나 중요한지 깨닫게 된다. 이렇게 중요한 교육을 왜 학교에서 강조하지 않는가. 왜 입시에 많이 반영하지 않는가. 해마다 어려운 수능 문제를 출제하기 위해 사용하는 예산을 이제는 인성 교육에도 어떻게 반영할 지 연구해야 한다.

지금까지 필자가 제언한 새로운 수능과 대학 학생 선발 방안을 바탕으로 다음 편부터는 초·중·고등학교 교육 과정을 어떻게 개편해야 할지 이야기 하겠다.

정규영, (사)공부하는 선수 운동하는 학생 회장 겸 로러스 엔터프라이즈 대표