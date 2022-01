진에어, 김포~사천 신규 노선 취항식 진행

[아시아경제 유현석 기자] 진에어 진에어 272450 | 코스피 증권정보 현재가 13,550 전일대비 300 등락률 +2.26% 거래량 52,949 전일가 13,250 2022.01.28 11:51 장중(20분지연) 관련기사 진에어, 김포~사천 노선 신규 취항…하루 2회 운항진에어 "호텔·숙박·렌터카·쇼핑 한 번에"…제주 지니비즈 패키지 선봬한 달새 10%뛴 항공株, 오미크론에도 반등 신호 close 는 사천공항에서 김포~사천 노선 취항식을 진행했다고 28일 밝혔다.

이날 취항식은 하영제 국회의원, 강민국 국회의원, 이상영 진주시의회 의장, 신종우 진주시 부시장, 최대현 산업은행 수석부행장 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 성공적인 운항을 기원하는 커팅식과 꽃다발 증정식이 진행됐다.

이와 함께 김포~사천 노선 항공편 첫 번째 탑승객과 예매 고객 각각에게 국내선 무료 왕복 항공권을 증정하는 기념 이벤트도 함께 진행됐다.

진에어는 김포~사천 노선에 189석 규모의 B737-800 항공기를 투입해 매일 2회 왕복 일정으로 연간 약 28만석을 공급할 예정이다. 운항 스케줄은 매일 김포공항에서 오전 9시5분과 오후 6시40분에 출발한다. 사천공항에서는 오전 10시40분과 오후 8시시 5분에 김포공항으로 출발한다. 비행 시간은 약 1시간이다.

진에어는 "수도권과 진주와 사천 등 서부경남을 잇는 하늘길 개설에 지원을 아끼지 않은 모든 관계 기관에 감사의 뜻을 전한다"며 "안전하고 편리한 항공 서비스를 합리적인 운임으로 제공해 지역민들의 교통 이용 편의 향상에 최선을 다하겠다"고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr