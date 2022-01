NH농협은행 나주지부, 아동보호사업비 200만원 전달

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] NH농협은행 나주시지부(지부장 권용대)가 아동보호사업비 200만원을 전남사회복지공동모금회(회장 노동일)에 기탁했다.

27일 전남사회복지공동모금회에 따르면 이화영아원에서 진행된 전달식은 권용대 NH농협은행 나주시지부 지부장 및 임직원, 오세헌 전남 사랑의열매 모금1팀 팀장, 기세순 이화영아원 원장 및 관계자가 참석했다.

전달된 성금은 나주시에 위치한 이화영아원 아동들을 위한 복지사업비로 사용될 예정이다.

권용대 지부장은“아이들이 안전한 환경에서 건강하게 성장할 수 있길 바란다”며“앞으로도 나눔문화 확산에 적극 동참하여 지역사회에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 NH농협은행 나주시지부는 최근 2년간 전남 사랑의열매를 통해 총 1800만원의 성금을 기부해 지역민들을 위한 나눔 활동에 앞장서고 있다. 이밖에도 김장김치 나눔 봉사, 연탄 나눔 봉사 등 다양한 사회공헌 활동을 펼치고 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr