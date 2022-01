LG헬로비전, 헬로TV 설맞이 이벤트…TV코인 200% 지급

프로모션 기간 TV코인 정기구독 상품 구매시 2배 지급

[아시아경제 차민영 기자] LG헬로비전이 설날을 맞아 자사 케이블TV 서비스인 헬로TV에서 주문형비디오(VOD) 프로모션을 진행한다고 28일 밝혔다.

설날 프로모션 기간에는 정기구독 상품 구매시 지급하는 TV코인을 150%에서 200%로 늘린다. 6일까지 TV코인 정기구독 상품 신규 가입 후 3월 말까지 유지하는 고객들을 대상으로 기존 150%에 50%를 추가 적립해 준다. 즉 3종류 상품 결제 시, 그 2배인 6만원·3만2000원·1만6000원을 TV코인으로 받을 수 있다.

VOD 일일 이용권인 ‘하루봄’ 페이백 프로모션도 마련했다. ‘하루봄’은 KBS·SBS·MBC·JTBC·TV조선·채널A·MBN 각 채널의 VOD를 24시간동안 무제한 이용 가능한 상품이다. 2일까지 하루봄을 구매하면, 결제 금액 100%를 TV코인으로 되돌려준다.

아이들과 함께 즐길 수 있는 애니메이션 특집관도 열었다. '신비아파트', '엉덩이탐정', '흔한남매' 등 인기 애니메이션을 모았다. 특집관 콘텐츠 5편 이상 구매자 전원에게 TV코인 1만원을 제공하고, 이 중 200명을 추첨해 배스킨라빈스 기프티콘을 증정한다. 또한 LG헬로비전이 준비한 설 프로모션 참여자를 대상으로 추첨을 통해 신세계 상품권 3만 원권을 선물한다.

임준현 LG헬로비전 홈콘텐츠담당은 “코로나19 확산세로 집콕 설맞이가 늘어날 것으로 예상돼 다채로운 VOD 프로모션을 마련했다”며 “헬로TV와 함께 즐거운 설 명절 보내시길 바란다”고 말했다.

