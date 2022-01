차 의과학대학교 미술치료대학원, 코로나 블루 이겨내는 '찾아가는 예술처방전' 진행

미술치료학과 김태은 교수팀이 '아트 온 마인드(Art On Mind)' 프로그램을 진행하고 있다.

[아시아경제 이관주 기자] 차 의과학대학교 미술치료대학원은 코로나19로 우울감을 호소하는 사람들을 위한 '찾아가는 예술처방전' 진행 등 문화예술치유 활성화에 이바지한 공로를 인정받아 문화체육관광부장관 표창장을 받았다고 28일 밝혔다.

미술치료대학원 김태은 교수와 학생 4명으로 구성된 팀은 코로나19로 인한 업무 폭증으로 힘들어 하고 있는 간호사와 사회복지사들을 위해 온라인 전시 등 5주간 미술 심리치료를 프로그램을 구성했다.

아울러 예술로 마음의 밝힌다는 뜻을 가진 ‘아트 온 마인드(Art On Mind)’ 프로그램을 통해 우울과 불안감을 느끼는 사람들에게 심리적 안정을 위한 '나만의 나무 만들기' 키트 2000개를 서울 광진구와 전남 순천시, 대구 북구의 정신건강복지센터 이용자들에게 배포했다. 나무를 만들고 돌보며 자신을 위로하고 응원할 수 있도록 온라인 미술치료도 함께 제공했다.

김태은 교수는 "대면으로 진행되는 것이 아니라 키트를 만들 때 소통의 어려움이 있었지만, 직접 찾아가기 어려운 지역에도 우리의 서비스를 지원할 수 있었다"며 "앞으로 온라인 기반의 미술치료나 키트 기반의 미술치료를 활성화해 보다 많은 사람들이 일상 속에서 잠깐의 휴식을 취하고 치유 받을 수 있도록 프로그램을 계속 발전 시키겠다"고 소감을 전했다.

차 의과학대학교 미술치료대학원은 학교 부적응과 어려움을 겪는 학생들, 사회의 보호가 필요하고 심리적 치유가 필요한 사람들에게 미술치료와 심리상담을 제공하는 업무협약을 맺는 등 사회공헌 활동을 이어오고 있다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr