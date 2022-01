2021년 4분기 실적발표 컨콜

[아시아경제 문채석 기자] 이진숙 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 211,000 전일대비 4,500 등락률 -2.09% 거래량 739,438 전일가 215,500 2022.01.28 11:14 장중(20분지연) 관련기사 정제마진·유가 상승에…정유4사 영업익 7조 찍는다(종합)[컨콜]SK이노 "2025년 배터리 영업이익률 한 자릿수 중반 전망"[컨콜]SK이노 "배터리 재활용 시장 年30% 성장 예상" close 배터리 경영전략실장은 28일 SK이노가 주최한 지난해 4분기 실적발표 컨퍼런스콜(전화회의)에서 "양극소재 금속 대부분이 배터리(이차전지) 판매가격에 연동돼있고 구리, 알루미늄 등 비연동된 일부 소재의 경우 배터리 수익성에 일부 영향 있을 수 있다"며 "원소재 가격 상승은 중국 전력난 이슈가 해소되는 베이징 동계 올림픽 이후 일부 해소될 것이라고 본다"고 밝혔다. 그는 "오는 하반기부터 원소재 공급도 추가돼 올해 하반기나 내년 상반기 중으로 원소재 가격 이슈고, 해소될 것이라고 본다"고 덧붙였다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr