설 연휴 D-1 공항 '북적' 보건소 '한산'

설 명절 연휴를 하루 앞둔 28일 코로나19 오미크론 변이 공포와 정부의 귀성 자제 요청에도 불구하고 서울 강서구 김포공항 국내선 청사가 이용객들로 북적이고 있다. 같은 날 강서구보건소 선별진료소는 평소보다 한산한 모습이다. 방역당국은 설 연휴를 계기로 오미크론이 더 확산되지 않을까 노심초사하고 있다. 김부겸 국무총리는 지난 24일 코로나19 특별방역 관련 대국민담화에서 “이번 설에도 모두의 안전과 건강을 위해 고향 방문을 자제해 줄 것을 간곡히 요청드린다”고 말했다.

