[아시아경제 공병선 기자] 장애인단체의 이동권 보장 시위에 한때 서울 지하철 4호선 운행에 차질이 발생했다.

28일 전국장애인차별철폐연대는 이날 오전 7시20분경부터 약 1시간 20분 동안 서울 지하철 4호선 한성대입구역과 서울역 사이를 오가며 시위를 벌였다. 이들은 전동 휠체어를 타고 전동차 문이 닫히는 것을 막는 방식으로 시위를 진행했다.

시위로 인해 4호선 양방향 운행은 5~10분 간 지연됐다. 지난달 초부터 장애인단체들은 정부가 지하철 역사 내 엘리베이터와 장애인 콜택시, 저상버스 등을 늘려달라며 서울 지하철 역 곳곳에서 목소리를 내고 있다.

