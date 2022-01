"우크라이나 사태 악화시 실물경제 영향 확대"…정부, 2월 TF 종합 대응책 발표

주2회 TF 회의

[아시아경제 세종=김혜원 기자] 최근 우크라이나 사태 비상 대응 태스크포스(TF)를 꾸린 정부가 주 2회 회의를 갖고 내달 중으로 종합 대응 계획을 내놓는다.

홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 28일 정부서울청사에서 관계장관회의(녹실회의)를 열고 우크라이나 사태 관련 경제 영향을 점검하고 향후 대응 방향을 논의했다.

우크라이나 사태는 미국의 조기 금리 인상 가능성과 오미크론 확산 등과 맞물려 금융시장 변동성을 키우고 경기 회복을 가로 막는 주요한 리스크로 작용하고 있다.

이날 회의 참석자들은 대(對)러시아·우크라이나 교역 규모와 원자재·곡물 비축 물량 등을 감안할 때 단기적·직접적 영향은 제한적일 것으로 봤다.

기재부에 따르면 우리나라와 우크라이나 간 교역 규모는 지난해 기준 수출입 모두 0.1%로 미미한 수준에 그친다. 석유와 천연가스 등은 장기 계약 위주며 비축유는 107일분을 확보해둔 상태다. 사료용 밀은 9~10월, 사료용 옥수수는 5~6월까지 필요한 물량 계약을 마쳤다.

정부는 다만 대러시아 제재 강화 등 사태 악화 시 금융시장과 실물경제에 미치는 영향이 확대될 우려가 있다는 데 인식을 같이 하고 대응 체계와 상황별 대응 계획을 선제적으로 마련하기로 했다.

이억원 기재부 1차관을 팀장으로 한 우크라이나 사태 비상 대응 TF를 통해 공급망실물경제거시금융 분야별 상황을 일일 점검하고 주 2회 TF를 개최해 상황을 공유하고 대응해 나간다는 방침이다.

또 TF에서 다룬 내용을 토대로 내달 중 대외경제안보전략회의에서 단계·분야별로 종합적인 대응 계획을 마련할 예정이다.

기재부는 "공급망 부문에서는 품목별 맞춤형 수급 안정화 방안을 마련하고 실물경제에서는 수출 및 현지 생산 판로와 금융 지원 방안을, 금융 및 외환시장에서는 필요 시 적기에 시장 안정 조치를 시행하는 등 분야별로 액션 플랜을 촘촘히 수립할 것"이라고 전했다.

정부는 또 우크라이나와 러시아 현지 진출 기업의 애로사항을 상시 파악해 지원하고 관련 영향이 우려되는 국내 기업과의 소통 채널을 운영하기로 했다.

세종=김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr