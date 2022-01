[위클리中企]엑스페론·프로젝트슬립·리씽크·웅이아저씨

[아시아경제 김종화 기자] 토탈 골프 플랫폼 기업 엑스페론이 무인플랫폼을 관리할 수 있는 전용앱 '큐체크'를 출시했고, 수면 전문 브랜드 프로젝트슬립은 비스포크 침대 프레임인 '인생 침대'를 와디즈를 통해 출시한다. 재고전문몰 리씽크가 190여개 제품을 최대 90% 할인된 가격에 판매하는 '명절 쇼핑' 기획전을 열고, 실내환경개선기업 웅이아저씨는 냄새 정밀 측정기 렌탈 서비스를 론칭했다.

엑스페론, 무인 플랫폼 전용 관리앱 '큐체크' 출시

토탈 골프 플랫폼 기업 엑스페론은 무인 솔루션 기업 두드림진과 함께 무인플랫폼을 관리 할 수 있는 전용앱 '큐체크'를 출시했다.

큐체크는 엑스페론과 두드림진이 협업을 통해 전국 1000여 곳의 스크린골프장, 마트, 영화관 등에 설치·운영 중인 무인판매 플랫폼 '큐빙'을 관리할 수 있다.

큐체크는 각 기기를 원격으로 제어할 수 있을 뿐 아니라 실시간 A/S사항, 판매현황, 실시간 재고 현황까지도 연동해 보여준다. 디스플레이 스케쥴과 편성도 원격으로 제어할 수 있으며, 원격으로 CS대응도 가능하다.

엑스페론 관계자는 "이번 큐체크 앱의 런칭은 무인 플랫폼의 운영관리에서 한차원 더 업그레이드 된 요소를 보여준다"면서 "기존의 플랫폼들도 새롭게 스마트 플랫폼으로 변화할 수 있는 길을 큐체크가 제시하고 있다. 두드림진의 기술은 지금도, 앞으로도 무인시장을 선도할 것"이라고 말했다.

프로젝트슬립, 비스포크 침대 프레임 '인생 침대' 출시

수면 전문 브랜드 프로젝트슬립이 비스포크 침대 프레임인 '인생 침대'를 와디즈를 통해 출시한다. 인생 침대는 다음달 14일까지 주문받은 이후 순차적으로 배송될 예정이다.

인생 침대는 결혼, 출산, 육아, 이사 등 인생 단계 변화에 따라 침대를 변형해 사용할 수 있다는 것이 특징이다. 다리 모듈을 분리할 수 있어 높은 침대나 저상형 침대로 사용할 수 있다. 출산으로 영유아와 함께 자는 경우, 관절이 불편하거나 거동의 제약이 있는 경우, 반려동물을 키우는 경우 저상형 침대로 사용 가능하다.

여러 개의 침대를 결합해 패밀리침대로 만들어 온 가족이 함께 잠자리를 마련할 수도 있다. 이후 자녀가 성장하면 침대를 분리해 별도의 공간에서 사용 가능하다. 신혼일 때 단독으로 사용하던 침대를 하나를 추가로 결합해 쓸 수도 있어 장기적으로도 활용도가 높다.

일반적으로 침대는 오염 시 세탁이 어려우나, 인생침대의 경우 전문적인 케어 없이도 커버 교체 및 세탁이 손쉽다. 계절과 취향에 따라 커버의 소재나 색상을 다양하게 선택할 수 있어 인테리어 분위기를 바꿀 수 있다.

프로젝트슬립 관계자는 "나만을 위한 맞춤 제작이라는 의미의 '비스포크' 컨셉이 가구에서도 트렌드로 각광받고 있다"면서 "인생침대는 이사, 결혼, 출산 등 변화하는 라이프스타일에 맞춰 하나의 침대를 다양하게 구성할 수 있는 것이 특징"이라고 전했다.

리씽크, 설맞이 '명절 쇼핑' 기획전

재고전문몰 리씽크가 설날을 맞이해 190여개 제품을 최대 90% 할인된 가격에 판매하는 '명절 쇼핑' 기획전을 다음달 3일까지 진행한다.

대표 상품으로는 프리미엄 미국산 소고기를 정상가 9만9900원에서 61% 할인된 가격인 3만9800원에 판매한다. 프리미엄 참치 회 선물세트는 정상가 11만9000원에서 43% 할인된 가격인 6만9000원에 선보인다. 또 웹카메라가 장착된 새제품 노트북도 27만원에 공수, 선착순 사전예약 판매한다. 이외에도 TV, IT기기, 신선식품, 안마의자, 건강식품 등 다양한 제품이 있다.

김중우 ㈜리씽크 대표는 "코로나19로 올해에도 비대면 명절이 예상되는 가운데, 리씽크의 다양한 제품으로 소중한 설 선물을 전달할 수 있는 기회가 되길 바란다"고 전했다.

리씽크는 다양한 유통 경험과 마케팅 노하우를 기업에 제공, 기업에는 재고를 신속히 처리하게 하고 소비자들에게는 보다 저렴한 가격에 알뜰 소비할 수 있는 플랫폼이다. 리씽크는 사용한 적이 없는 새상품 재고와 사용감이 있는 리퍼재고, 고객변심 단순 반품된 반품재고를 취급한다.

웅이아저씨, 냄새 확실히 잡는 '정밀 측정기 렌탈 서비스' 출시

실내환경개선기업 웅이아저씨가 냄새 정밀 측정기 렌탈 서비스를 론칭했다. 이번에 론칭한 렌탈 서비스를 통해 제공하는 냄새 정밀 측정기는 OMX-SRM과 OMX-ADM 두 가지다.

OMX-SRM은 냄새의 경량을 수치화로 표현하는 기계로, 각종 공장과 소각장, 화장실의 냄새 등을 측정해 에탄올, 아세톤 수소 등을 확인할 수 있다. OMX-ADM은 냄새의 변화를 수치로 표시하며, 병원, 부패취 등을 측정해 황화수소, 메틸멜갑탄, 암모니아 등을 확인하는 제품이다.

두 제품 모두 디지털 센서를 통해 정밀 측정이 가능하며, 사용법이 간단해 악취의 근원지와 종류에 대해 간편하게 파악할 수 있다. 서비스 이용은 웅이아저씨 네이버 온라인 몰을 통해 가능하며, 최대 렌탈 이용기간은 10일이다.

웅이아저씨 관계자는 "실내에 좋지 않은 냄새가 날 경우 배수구를 비롯해 벽틈이나 콘센트 구멍 등 생각지도 못한 곳이 원인일 수 있어 정확하게 찾아내기 위해서는 정밀 측정이 필요하다"면서 "냄새를 확실히 잡고 더 쾌적하고 위생적인 실내환경 조성을 위해 냄새 측정기 렌탈 및 냄새 차단 시공 서비스를 추천한다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr