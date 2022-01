[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령의 아랍에미리트(UAE)·사우디아라비아·이집트 순방 수행단 가운데 일부가 코로나19 확진 판정을 받은 것으로 뒤늦게 알려졌다.

청와대 관계자는 28일 "순방에 동행한 경호 라인에서 소수의 확진자가 나왔다"고 밝혔다.

이들은 귀국시 문 대통령과 함께 전용기를 탄 것으로 전해졌다. 단 청와대는 구체적인 확진자 정보 등에 대해서는 공개할 수 없다고 밝혔다.

단 청와대는 이번 확진이 문 대통령의 재택 근무와는 관련이 없다고 못박았다. 관계자는 "대통령이 격리 면제자인 것은 맞지만 격리 면제자라 하더라도 3일간 재택근무를 하도록 권고하고 있다"며 "문 대통령이 권고사항까지도 솔선수범해 지키는 모습을 보여주기 위한 것"이라고 밝혔다.

