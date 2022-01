명품에 몰린 보복소비…LVMH 지난해 '깜짝실적'

[아시아경제 조유진 기자] 루이비통, 디오르 등 우명 명품 브랜드를 거느린 프랑스 명품 그룹 루이뷔통모에헤네시(LVMH)의 지난해 코로나19 팬데믹 이전 수준을 뛰어넘는 실적을 거뒀다. 코로나19 장기화에 따른 명품 보복소비가 매출 급증으로 이어진 결과다.

LVMH는 27일(현지시간) 공개한 실적 발표에서 지난해 매출액이 642억유로(약 86조4363억원)로 전년 대비 44% 증가했다고 밝혔다.

이는 금융정보업체 팩트셋이 집계한 시장 예상치(625억달러)를 상회하는 것으로, 코로나19 팬데믹 발생 이전인 2019년과 견줘도 20% 증가했다.

순이익은 120억유로로 전년 대비 156%, 2019년 대비로는 68% 급증했다. 역시 시장 예상치(109억유로)를 크게 웃돌았다.

LVMH의 영업이익률은 2019년 21.4%에서 2021년 26.7%로 증가하는 등 수익률도 크게 개선됐다.

블룸버그 통신은 코로나19 경기 회복과 자산 급증으로 명품업계가 브이(V)자형 회복을 보이고 있다고 전했다.

특히 패션 제품이 매출 상승을 견인했다. 지난해 패션 제품의 매출은 2019년 대비 42% 급증한 것으로 집계됐다. 각종 코로나19 제한조치들이 서서히 완화되면서 고객이 다시 매장으로 몰렸고 루이비통 운동화에서 티파니 약혼반지가 불티나게 팔려나간 결과다.

베르나르 아르노 LVMH 최고경영자(CEO)는 "LVMH가 세계 명품 시장을 주도할 탁월한 위치에 있다는 점을 확인했다"고 밝혔다.

LVMH는 실적 호조에 힘 입어 주식 배당금도 주당 10유로 인상키로 했다.

