경상국립대 AI융합인재 교육연구단, AI융합 국제학술워크숍 개최

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경상국립대는 AI융합인재 교육연구단이 AI융합 국제학술워크숍을 개최했다고 28일 밝혔다.

이번 워크숍은 AI융합공학에 관련된 최신 연구 결과와 동향을 해외 전문가들에게 직접 듣고 소통하는 내용으로 진행됐다. 워크숍에는 AI융합공학과 교수·학생과 관심 있는 다른 대학 교수·학생 등 30여명이 참가했다.

펜실베이니아대학교 이인섭 교수, 노키아 벨랩 및 유펜 김봉호 교수(Nokia Bell Labs, UPenn), 홍콩과학기술대학교(HKUST) 신치청(Shing-Chi Cheung) 교수, 한국마이크로소프트 신용녀 상무, 한국원자력통제기술원 이정호 박사 등 국내외 AI융합공학 관련 석학과 전문가들이 강의로 진행됐다.

이인섭 교수는 펜실베이니아 대학교 컴퓨터정보과학과 교수이자 프리사이스(PRECISE)센터 소장으로 주요 연구 분야는 의료사물인터넷(Internet of Medical Things), 사이버물리시스템 보안, 안전자율성 분야 등이다. 이인섭 교수는 ‘AI 기반 자율 사이버 물리 시스템에 대한 컨피던스 확보(Assuring Confidence in AI-Based Autonomous Cyber-Physical Systems)’라는 제목으로 AI 기반 자율 CPS(씨피에스) 개발의 발전과정과 향후 도전 과제를 강의했다.

김봉호 교수는 노키아 벨랩 코어리서치 알에이엔(Nokia Bell Labs Core Research RAN) 소프트웨어 아키텍처 및 기술 그룹의 선임 연구 엔지니어로, 노키아의 비즈니스 엑셀런스 어워드(Business Excellence Award) 및 와이맥스 포럼(WiMAX Forum)의 개인 공헌상을 포함해 다수의 상을 수상했으며 무선 네트워크 및 알고리즘 설계 분야에서 19개의 특허 및 출원 중인 특허를 보유하고 있다. 김봉호 교수의 주요 연구 분야는 차세대 광대역 무선이다. 강연 주제는 새로운 디지털 시대를 가능하게 하는 미래 네트워크: 5G-Advanced와 6G(The Future Network Enabling a New Digital Era: 5G-Advanced and 6G)로 5G 네트워크의 현재와 미래의 6G 네트워크의 발전방향을 발표했다.

신치청 홍콩과학기술대학교의 컴퓨터과학기술과 교수는 소프트웨어 분석 및 테스트에 관한 에이씨엠(ACM)의 저명한 과학자로, 주요 연구 분야는 테스트 및 프로그램 분석, 소프트웨어 분석 및 마이닝 소프트웨어 저장소 등이다. 그는 ‘뉴럴 아키텍처에서 수치적 버그 감지(Detecting Numerical Bugs in Neural Network Architectures)’라는 제목의 강의에서 딥러닝에서 사용하는 뉴럴 네트워크에 존재하는 버그를 정적 기법으로 탐지하는 기법으로 텐서 추상화와 텐서 간 관계 분석을 수행하여 93%라는 높은 정확도를 보이는 디이비에이알(DEBAR) 기법을 선보였다.

신용녀 상무는 한국마이크로소프트 최고기술 임원으로서 인공지능과 지속가능성 분야를 연구하고 있다. ‘마이크로소프트의 지속 가능성을 위한 책임 있는 AI(Responsible AI for sustainability at Microsoft)’라는 제목의 강의에서 마이크로소프트사의 기후 변화 문제 해결 과정에서 탄소 문제를 해결하기 위한 AI의 역할에 대해 강연을 이어갔다.

이정호 박사는 한국원자력통제기술원의 사이버보안과장으로 한국 원자력 시설에 대한 사이버 보안 규제를 책임지고 있는 원자력 보안 전문가다. ‘소프트웨어 엔지니어로서의 사이버 보안 고찰(Security in Mind as Software Engineer)’이라는 주제의 강의에서 사이버 공간에서의 새로운 보안 개념과 대책에 대해 공유했다.

4단계 BK21사업을 진행하는 AI융합인재 교육연구단은 항공 자율비행, 의료 인공지능, 스마트홈 네트워크, 지능형 소프트웨어공학 등 4개 AI 특화 분야의 교육과정을 개발·운영하고 있으며, 또한 AI 관련 융합 연구, 교육, 산학협력 분야에서 워크숍과 세미나를 진행하고 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr