LG전자, ‘LG 씽큐’ 앱 체험공간 만든다

상반기 내 전국 LG베스트샵 150여곳에 체험공간 만들고 지속 확대 계획

[아시아경제 이혜영 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 126,500 전일대비 2,500 등락률 -1.94% 거래량 437,046 전일가 129,000 2022.01.27 10:36 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-26일LG전자, 지난해 영업익 3조8638억원…전년 比 1.1%↓"쓸 수록 진화"…LG, 고객맞춤형 'UP가전' 시대 연다 close 가 스마트홈 플랫폼인 ‘LG 씽큐(LG ThinQ)’ 앱을 체험할 수 있는 전용공간을 마련해 고객 경험(CX) 강화에 나선다.

LG전자는 인공지능과 사물인터넷(IoT) 기술 등을 통합한 LG 씽큐 앱의 기능을 직접 경험해볼 수 있도록 LG베스트샵 매장에 전용 체험공간을 만들었다고 27일 밝혔다.

LG전자는 현재 LG 베스트샵 강남본점, 강서본점, 대치본점, 불광본점, 이천본점, 쌍문본점, 일산본점 등 약 50곳에 LG 씽큐 앱 체험공간을 운영하고 있다. 상반기 내 전국 150여 매장에 체험공간을 조성하고 지속 늘려나갈 계획이다.

고객은 LG 씽큐 앱 체험공간에 설치된 키오스크를 통해 LG 씽큐 앱을 이용하며 혁신적인 지능형 라이프스타일을 경험할 수 있다. 고객은 LG 씽큐 앱을 이용해 에어컨, 공기청정기, 로봇청소기 등 다양한 LG 오브제컬렉션 제품을 원격 제어할 수 있다.

LG전자는 LG 씽큐 앱 체험공간에서 지속적인 업그레이드를 통해 진화하는 'UP(업)가전'의 기능도 소개한다. UP 가전은 고객이 가전제품을 구매한 후 업그레이드를 통해 새롭고 사용자 맞춤형 제품을 사용하는 것과 같은 고객경험을 제공한다.

이 외에도 고객은 해당 체험공간에서 외출모드, 귀가모드, 휴가모드 등과 같이 사용자가 원하는 상황에 따라 사전에 다양한 모드를 설정해 여러 제품을 한 번에 제어하는 기능을 체험할 수 있다. LG전자 제품 외에 애플의 '홈킷(아이폰 기반으로 스마트홈 기기를 제어하기 위한 플랫폼)'에 등록된 조명, 커튼, 블라인드 등 IoT 액세서리도 LG 씽큐 앱을 통해 제어하는 경험을 할 수 있다.

LG 씽큐 앱은 지난해 말 고객의 일상을 더욱 편리하게 해주는 다양한 기능을 새롭게 선보이며 한층 더 업그레이드됐다.

LG전자는 LG 씽큐 앱에 ▲다양한 사용데이터를 분석해 가전의 사용패턴, 추천모드, 소모품 제안 등을 알려주는 '가전 리포트' ▲등록된 가전의 에너지 사용량과 예상 비용을 확인하는 '에너지 모니터링' ▲의류·세탁에 대한 정보를 전문가에게 물어보거나 의류 종류에 따른 최적의 세탁법과 의류관리 방법 등을 소개하는 '생활연구소' ▲가전 상태 데이터를 분석해 예상되는 고장을 알려주는 '스마트진단' 등 다양한 기능을 추가했다.

LG전자 한국전략담당 오승진 상무는 "스마트홈 플랫폼인 LG 씽큐 앱을 통해 고객이 LG전자 제품을 보다 효과적으로 사용하고 항상 최신 제품처럼 느낄 수 있도록 다양한 혁신 기능을 지속 선보일 것"이라며 "고객들이 LG 씽큐 앱을 직접 체험해 볼 수 있는 기회를 확대하고 LG 씽큐를 통해 더욱 편리하고 재미있는 일상을 만들어 나갈 수 있도록 혁신을 지속하겠다"고 말했다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr