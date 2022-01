[아시아경제 이관주 기자] 오스템임플란트 회삿돈 2215억원을 횡령한 피의자 이모씨(45)가 은닉했다가 회수된 금괴 일체가 회사 측에 돌아갔다.

서울남부지검 금융·증권범죄수사협력단(단장 박성훈)은 이씨로부터 압수한 금괴 855개(시가 690억원 상당)를 오스템임플란트 측에 환부 조치했다고 24일 밝혔다.

검찰은 "판결 확정 시까지 압수물 종국 처분을 기다리게 될 경우 회사 및 소액주주들에게 불필요한 확대 손해가 발생될 수 있다는 우려를 적극 고려한 조치"라고 설명했다.

