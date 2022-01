KBS "태종 이방원' 생명·동물 인식 부족해 생긴 참사…규정 마련"

[아시아경제 이이슬 기자] KBS가 동물 학대 논란에 휩싸인 '태종 이방원'의 방영을 중단한 가운데 "부족한 인식이 불러온 참사"라며 재차 사과했다.

KBS는 24일 "대하드라마 '태종 이방원' 촬영 과정에서 불미스러운 사고가 발생했다"며 "드라마 촬영에 투입된 동물의 생명을 보호하지 못한 책임을 통감하며, 시청자 여러분과 국민께 다시 한번 깊이 사과드린다"고 입장을 밝혔다.

이어 "동물의 생명을 위협하면서까지 촬영해야 할 장면은 없다. 이번 사고를 생명 윤리와 동물 복지에 대한 부족한 인식이 불러온 참사라고 판단하고 있다"고 했다.

그러면서 "다시 이러한 사고가 발생하지 않도록 동물의 안전과 복지를 위한 제작 관련 규정을 조속히 마련하겠다"며 "시청자 여러분과 관련 단체들의 고언과 질책을 무겁고 엄중하게 받아들이겠다"고 전했다.

KBS는 또 "자체적으로 이번 사고의 정확한 경위를 파악하는 것은 물론, 외부기관의 조사에도 성실히 임하겠다"며 "이번 일을 교훈 삼아 콘텐츠 제작에 있어, 다시는 불미스러운 일이 발생하지 않도록 제작 현장 전반에 대한 점검과 개선에 최선을 다할 것이며, 이를 통해 신뢰받는 공영미디어가 될 수 있도록 노력하겠다"고 약속했다.

지난해 11월 2일 방송된 KBS1 드라마 '태종 이방원' 7회에서 이성계의 낙마 장면이 말의 다리에 와이어를 묶어 강제로 넘어뜨리는 방식으로 촬영된 것으로 확인됐다. 당시 고꾸라진 말(까미)은 일주일 후 사망했다.

동물자유연대는 '드라마 촬영을 위해 강제로 넘어지고 쓰러지는 말, 그들의 안전과 복지가 위태롭다'는 제목의 성명서를 내고 촬영 방식에 문제를 제기했다.

방송을 본 시청자들은 KBS 게시판에 '태종 이방원' 제작 방식을 지적하며 해명을 요구하고 나섰다. 컴퓨터 그래픽이나 더미를 이용해 촬영하지 않고, 실제 동물을 이용해 촬영하는 것은 옳지 않다는 데 의견이 모이며 비판이 이어졌다.

20일 청와대 청원 게시판에 올라온 '방송 촬영을 위해 안전과 생존을 위협당하는 동물의 대책 마련이 필요하다'는 제목의 청원글은 24일 오전 8시 기준 6만3000명 이상의 동의를 얻었다.

이후 KBS는 "사고로 벌어진 일에 책임을 통감한다"고 해명했지만, 사고로 규정한 태도가 문제로 지적되며 방송 중단·폐지를 촉구하는 목소리가 높아졌다. 동물자유연대는 21일 KBS 등을 동물보호법 위반 혐의로 고발했다.

'태종 이방원' 촬영은 중단됐고, KBS는 22~23일에 이어 29~30일 방송도 내보내지 않고 2주 연속 결방 조치했다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr