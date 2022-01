[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주사회복지공동모금회(회장 한상원)가 아너소사이어티 134호 회원을 맞았다.

24일 광주사회복지공동모금회에 따르면 김수영 의료법인 가평의료재단 이사장이 1억원 기부를 약정하면서 나눔문화 확산에 동참했다.

김 이사장은 아너 소사이어티 회원가입 이전부터 평소 지역사회 의료와 복지발전에 관심을 가지고 복지사업에 관한 소통을 해 왔다.

지난해 12월에는 개인기부금 3000만원에 가평의료재단의 법인기부금 3000만원을 더해 총 6000만원의 성금을 기탁한 바 있다.

김 이사장은 “광주시민의 의료와 복지 발전을 위해 가평의료재단과 함께 고민하고 나눔에 대해 생각해보았다”며 “이번 아너 소사이어티 가입을 시작으로 광주가 더 살기 좋은 따뜻한 도시가 되도록 계속 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr