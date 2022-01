삼부토건, 건설공사 품질관리 및 상생협력 최우수상 수상

[아시아경제 장효원 기자] 삼부토건 삼부토건 001470 | 코스피 증권정보 현재가 1,570 전일대비 125 등락률 -7.37% 거래량 3,082,390 전일가 1,695 2022.01.24 15:30 장마감 관련기사 삼부토건, 630억원 규모 광주 평동산업단지 물류센터 신축공사 수주삼부토건, 630억 규모 광주광역시 물류센터 신축공사 계약삼부토건 "한국기업 주관 파키스탄 수력발전 사업 추진" close 이 시공하고 있는 영천댐 안정성강화사업 건설공사 현장이 한국수자원공사로부터 ‘2021년 건설공사 품질관리 및 상생협력 최우수상’을 수상했다고 24일 밝혔다.

한국수자원 공사가 평가·시상하는 이 상은 시공·품질·하도급관리 등 공사관리업무에 대한 계량적인 자율이행도와 비계량적인 항목들을 평가해 선정, 시상함으로써 성실시공 유도와 상생을 통한 포용적 건설환경 확산을 위해 매년 시행하고 있다.

영천댐 안정성 강화사업은 기후변화, 지진, 댐 노후화 등 안전성 위협요인 증대에 대응하기 위해 비상방류시설 신설·보완 및 취수탑 등 부속시설물의 내진 안전성 확보 등을 목적으로 하는 공사로서 2019년 7월부터 삼부토건이 시공하고 있다.

삼부토건 관계자는 “삼부토건은 품질개선 및 하자 최소화를 위해 역량을 집중하고 있으며 협력사와 그동안 축적해온 노하우와 기술력을 공유하는 등 상생협력을 통한 동반성장을 위해 노력하고 있다”고 밝혔다.

