이인영, 주한대사·국제기구 대상 대북정책 설명회

[아시아경제 이지은 기자] 이인영 통일부 장관이 25일 주한대사, 국제기구를 대상으로 우리 정부의 대북정책을 설명한다.

이종주 통일부 대변인은 24일 정례브리핑에서 "이번 설명회에는 31개 국가의 주한대사와 대사 대리, 국제적십자위원회, 유엔 세계식량계획 등 8개 국제기구의 한국사무소 대표가 참석한다"며 이같이 밝혔다.

이 장관은 이 자리에서 직접 최근 한반도 정세를 평가하고 올해 대북정책 추진 방향을 설명한다. 이 대변인은 "이번 정책 설명회를 통해 세계 각국과 한반도 정세를 긴장과 갈등이 아니라 평화와 협력의 방향으로 진전시켜 나가야 한다는 공감대를 다지고, 이를 위한 협력 방안을 논의해 나가고자 한다"고 설명했다.

한편 통일부는 북한이 2018년 폭파한 풍계리 핵실험장을 지속적으로 관리·점검 중이라는 미국의 소리(VOA) 보도와 관련해 "구체적 사항에 대해서는 확인하기 어렵다"고 밝혔다.

