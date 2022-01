BNP파리바 "中 당국, 부동산 규제 대폭 완화할 것"

[아시아경제 권재희 기자] 중국 당국의 부동산 규제가 크게 완화될 것이란 전망이 나왔다.

23일(현지시간) 주요외신에 따르면 장 샤를 상보르 BNP파리바 자산운용 신흥시장 채권 책임자는 "정책 면에서 큰 변곡점에 있으며 상당한 규제완화가 있을 것"이라고 말했다.

이어 그는 중국 부동산 업종에 대해 "긍정적"이라고 평가했다.

상보르는 "중국 정부가 디레버리징(부채 감축)을 원했기 때문에 부동산 시장이 압력을 받았으며 당국의 목표는 어느 정도 이뤄졌다"고 진단했다. 이어 "당국은 업계 전체가 위험해지지 않도록 하려 한다"고 덧붙였다.

한편 중국 중앙은행인 인민은행의 위융딩 전 통화정책위원은 "중국 경제 안정화를 위해서는 금리 인하만으로는 충분하지 않으며 더욱 적극적인 재정정책이 필요하다"고 말했다.

블룸버그통신에 따르면 위 전 위원은 "현 경제 상황에서 인민은행의 역할은 제한적"이라면서 "재정정책의 중요성을 강조하고 싶다"고 밝혔다.

인민은행은 지난해 12월과 올해 1월 2개월 연속으로 사실상 기준금리인 대출우대금리(LPR)를 내렸다. 이는 부동산 경기 급랭과 투자 부진, 코로나19 확산으로 경제 성장이 최근 몇 개월간 급속히 둔화했기 때문인 것으로 풀이된다. 중국의 지난해 4분기 경제 성장률은 4%에 그쳤다.

