'3월 재보궐' 공천 시동 거는 국민의힘… 공천관리위원회 출범(종합)

공관위원장 권영세 등 위원 7인 임명

민주당은… "공관위, 정해진 바 없다"

[아시아경제 박준이 기자, 전진영 기자] 국민의힘이 3월 대선과 함께 치르는 국회의원 재보궐 선거 공천관리위원회를 출범했다.

국민의힘은 24일 국회에서 비공개 최고위원회의를 열고 공관위원장 등을 비롯한 위원회 구성 사항을 의결했다. 이에 따라 공천관리위원장에는 권영세 선거대책본부장 겸 사무총장이 맡고, 위원에는 이철규 전략기획부총장, 박성민 조직부총장, 임이자·김승수 의원, 지상욱 여의도연구원장, 박명호 동국대 정치외교학과 교수가 임명됐다.

이날 최고위는 이번 재보궐 선거에 한해 공직후보자 추천 신청을 하기 위해선 직책당비 3개월분의 당비를 납부하도록 하는 내용의 책임당원 자격부여 요건 변경 사항도 의결했다. 이준석 당대표는 "영입인사가 들어올 수 있도록 선거 때마다 (개정)하는 것"이라고 설명했다.

다만 전략공천 여부 등은 이날 최고위에서 논의되지 않았다. 허은아 당 수석대변인은 전략공천 안건과 관련해 "구체적인 결정은 공관위에서 할 것 같다"고 답했다.

최고위는 이날 6월에 있을 지방선거 예비 후보자를 대상으로 선거 띠 착용, 현수막 설치, 문자 서비스 등 선거운동을 금지하는 사안도 협의했다. 허 대변인은 "(지방선거) 예비후보자가 자기 선거를 홍보하는 것을 자제해 달라고 협의했다"며 "예비 후보가 대선후보들과 사진찍는 게 선거에 도움이 되지 않는다고 판단했다"고 설명했다.

반면 더불어민주당은 공관위 구성 논의를 아직 진행하지 않은 상태다. 종로 후보 공천 문제를 두고도 아직까지 이렇다 할 입장 정리를 하지 못했다. 민주당 관계자는 공관위 구성 시점 등에 대해 "현재까지 정해진 것이 아무것도 없다"고 말했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr