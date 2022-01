안전한 설 연휴 가자 … 거창군, 코로나19 확산 방지 종합대책 추진

지역감염 확산 방지 중점, 7개 분야 25개 세부 대책 세워

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 설을 맞아 안전한 연휴를 보낼 수 있도록 7개 분야 25개 세부 추진 내용을 담은 ‘2022년 설 연휴 종합대책’을 마련해 추진한다.

먼저 코로나19 지역확산 방지를 위한 대책으로 재난안전대책본부를 운영한다. 24시간 비상 연락체계를 유지하고 설 연휴 기간 오전 9시부터 오후 6시까지 선별진료소를 운영하는 등 각종 비상 상황에 신속하게 대응키로 했다. 촘촘한 방역체계를 구축한다는 계획이다.

또 다중이용시설 방역을 강화하기 위해 중점·일반관리업소 1613개소, 문화·종교시설 170개소, 사회복지시설 79개소, 전통시장 등에 대해 점검반을 편성해 설 연휴를 전후해 방역수칙 준수 여부 등을 집중적으로 점검한다.

재난·재해 등 각종 안전사고를 대비하기 위한 대책으로는 다중이용시설 9개소 등 재난 취약 시설에 대한 안전 점검을 실시한다. 또 설 연휴 5일간을 산불방지 특별대책 기간으로 설정해 산불 발생 때 즉각적인 대처가 가능한 비상근무 체계를 구축한다.

명절을 앞두고 수요가 많아지는 설 성수품 16종, 중점관리 품목 64종에 대해 물가안정 대책반을 편성한다. 수급 상황과 가격 동향을 점검하고, 설 선물 세트와 성수품의 원산지표시 여부를 중점적으로 단속할 계획이다.

홀몸노인의 응급상황 발생에 대비해 노인 맞춤 돌봄서비스를 가동한다. 대상자 전원에 대한 방문 안전 확인을 하고 연휴 기간에 결식 우려가 있는 아동에 대해 식품권을 지급할 계획이다.

이 밖에 쓰레기 급증 민원에 대응하기 위해 폐기물 처리 대책 상황반과 기동 청소반을 운영한다. 한파로 인한 급수관 파열 상황에 대비해 상·하수도와 비상 급수 관리 상황실을 운영하는 등 행정 공백을 줄인다는 계획이다.

구인모 군수는 “모두 안전한 설 명절을 위해 분야별 대책 추진에 힘쓰겠다”며, “군민과 귀성객 모두 코로나19 확산에 경각심을 가지고 개인 방역 수칙을 철저히 준수해 건강한 설을 보내길 바란다”고 말했다.

