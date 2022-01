[아시아경제 정동훈 기자] 전 여자친구를 찾아가 출근을 방해하고 다시 교재하자는 내용의 문자메시지를 수백 통 보낸 남성이 경찰에 붙잡혔다.

24일 경찰에 따르면 서울 마포경찰서는 스토킹처벌법 위반 혐의로 20대 후반 남성 A씨를 불구속 입건해 수사하고 있다.

A씨는 이달 18일 오전 8∼9시께 출근하려는 전 여자친구의 차량을 몸으로 막아서며 다시 교제할 것을 요구했다. A씨는 지난달 피해자와 헤어진 뒤 '다시 만나자' 등의 문자를 300건 이상 발송한 것으로 알려졌다.

A씨는 차를 막아서다 피해자 신고를 받고 출동한 경찰에 현행범으로 체포됐다. 경찰은 A씨에게 피해자·주거지 등 100m 이내 접근금지 명령을 내리고 정확한 범행 경위를 조사 중이다.

