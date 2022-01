한국거래소, 한국보건의료연구원과 업무협약 체결

바이오·의료기기 분야 심사 신청 기업 분석 고도화 목적

[아시아경제 공병선 기자] 한국거래소가 한국보건의료연구원(NECA)과 상호협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔다.

양 기관은 바이오·의료기기 분야 심사 신청 기업의 기술성과 사업성 분석을 고도화하기 위해 이번 협약을 맺게 됐다. 향후 코스닥시장의 건전한 발전 및 투자자 보호 등에 기여할 것으로 예상된다.

이번 협약의 주요 내용은 의료기술 및 기술특례기업 관련 의료기술평가 결과를 공유하고 의료기술 평가방법론·전문 보건의료지식 공유 및 관련 교육 지원, 보건의료기술에 대한 과학적 근거·자문 서비스 제공 등이다.

홍순욱 거래소 코스닥시장본부장은 “검증된 정보를 통해 기술기업 심사 전문성이 한층 강화될 것”이라며 “코스닥시장 발전에 크게 기여할 것”이라고 밝혔다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr