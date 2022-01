한은 "CBDC 발행·유통 기능, 정상 작동"

6월 실험 완료 시 상용화 논의 시작

[아시아경제 장세희 기자]중앙은행 디지털화폐(CBDC) 모의실험 결과 발행과 유통 등 기본 기능이 정상 작동하는 것으로 나타났다. 오는 6월 실험이 완료되면 상용화에 대한 논의에 착수할 계획이다.

24일 한국은행은 CBDC 모의실험 연구사업 1단계를 지난해 12월 완료하고 현재 2단계 사업을 차질없이 수행하고 있다고 밝혔다.

앞서 한은은 지난해 8월 그라운드엑스와 CBDC 모의실험 연구용역을 시작했다.

1단계에서는 가상공간인 클라우드에 모의실험 환경을 조성하고 구현한 CBDC의 기본 기능인 제조, 발행, 유통 등이 정상적으로 작동하는 것을 확인했다. 중앙은행이 제조·발행하고 참가기관이 이용자에게 유통시키는 혼합형 CBDC 운영방식으로 구축해 CBDC 기본 업무에 필요한 IT시스템을 구현했다는 설명이다.

또 2단계에서 1단계를 기반으로 오프라인 결제 등 다양한 추가 기능 구현과 개인정보보호 강화기술과 같은 신기술 적용 가능성을 검증할 예정이다. 인터넷 통신망이 단절된 상태에서의 송금과 오프라인 결제, 디지털자산 거래, 국가간 송금 등 CBDC 추가 기능을 구현할 계획이다.

2단계 사업이 종료되는 오는 6월 이후에는 금융기관 등과 협력해 CBDC 활용성 실험 및 기술 검증을 확대 수행할 계획이다.

한은은 올해 1분기 중 금융기관들과 협의를 진행하고, 연계 실험 세부 계획을 수립할 예정이다.

