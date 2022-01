KBI동국실업, ‘친환경 크래시패드’ IR52 장영실상 수상

유기용제 대신 습기를 촉매로 접착하는 기술 ‘세계 최초’

기아 K3, 스포티지 등 총 5개 양산 차종 적용

[아시아경제 김희윤 기자] KBI동국실업(대표이사 김진산)은 양산차에 적용중인 친환경 크래시패드가 과학기술정보통신부 주최로 진행한 ‘IR52 장영실상’ 2022년 4주차 수상제품에 선정됐다고 24일 밝혔다.

‘IR52 장영실상’은 조선 세종대왕 시대의 과학자 장영실의 과학정신을 기리기 위해 뛰어난 기술을 보유한 기업과 기술연구소에서 개발한 신기술 제품, 기술혁신 성과가 우수한 조직을 선정 후 포상한다. 'IR'은 ‘Industrial Research’의 약자로 기업의 연구성과를 발굴한다는 의미로 1년 52주 동안 매주 1개 제품을 시상하고 있다.

통상 크래시패드는 쿠션감을 향상시키기 위해 두꺼운 재질의 폼을 붙이거나 외관 표면의 디자인을 향상시키기 위해 인조 가죽을 붙일 때 접착제를 사용해 재활용이 불가하고 휘발성 유기화합물을 유발한다.

KBI동국실업이 개발한 친환경 크래시패드는 세계 최초로 유기용제를 사용하지 않고 습기를 촉매로 반응해 접착시키는 기술을 적용했다. 재활용이 가능하고 차량 실내 환경과 제품 제조 환경이 개선되는 효과가 있다.

아울러 기존 공정 대비 폼 두께를 낮춰 25% 이상 경량화와 함께 리얼스티치(Real Stitch) 적용 및 원단 다양화를 통해 경쟁사 대비 가볍고 트렌디한 제품 개발에 성공했다.

안전성 측면에서도 인몰드 스코링(In-mold Scoring) 기술과 에어백 전개압을 유도하는 구조를 개발해 고온 및 저온 상태에서의 에어백 전개 성능을 향상시켰다고 회사 측은 설명했다.

해당 크래시패드는 2018년 2월 기아의 K3를 시작으로 2021년 스포티지 등 총 5개 양산 차종에 적용해 346억원의 매출을 달성했다. 올해 440억원 매출을 목표로 하고 있어 매출 증가를 통한 흑자전환 달성에 힘을 보태고 있다.

손동일 KBI동국실업 연구소장은 “이번에 수상한 친환경 크래시패드 제품을 향후 현대기아자동차에서 양산되는 전기차에 적용할 계획”이라며 “앞으로 이번 기술을 다양한 자동차 부품에 적용할 것으로 기대한다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr