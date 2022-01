[아시아경제 송승섭 기자]Sh수협은행의 예·적금 금리가 최대 0.5%포인트 상향조정됐다.

24일 Sh수협은행에 따르면 한국은행 기준금리 인상에 따라 이날부터 예금 10종 및 적금 7종의 금리가 조정됐다.

Sh해양플라스틱Zero!예금과 비대면 전용상품인 헤이(Hey)정기예금의 경우 1년 만기 기준 최고 1.85%에서 2.25%로 0.4%포인트씩 인상된다. 적립식 상품 중 Sh해양플라스틱Zero!적금은 1년 만기 최고 2.6%에서 2.8%로, Sh평생주거래우대적금은 3년 만기 최고 3.0%에서 3.2%로 0.2%포인트씩 인상된다.

Sh수협은행 관계자는 “최근 한국은행 기준금리 인상과 시장금리 상승분을 반영하여 예·적금 상품 금리 인상을 결정했다”며 “Sh수협은행 고객들의 재테크와 자산형성에 도움이 되도록 다양한 상품과 서비스를 지속적으로 제공할 계획”이라고 전했다.

