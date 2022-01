[아시아경제 임춘한 기자] 현대홈쇼핑은 중소기업 협력사 임직원 자녀 100명에게 장학금 1억원을 전달한다고 24일 밝혔다.

현대홈쇼핑은 거래 관계에 있는 중소 협력사의 임직원 자녀(초등학생~대학생) 100명에게 각 100만원씩 총 1억원의 장학금을 지원한다. 지난 2014년부터 중소 협력사 임직원 자녀를 대상으로 장학금 총 6억여원을 전달했으며, 앞으로도 매년 정기적으로 지원한다는 방침이다.

임대규 현대홈쇼핑 사장은 "코로나19 장기화 등으로 경제적 어려움을 겪고 있는 협력업체에게 이번 장학금 지원이 조금이나마 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 협력사와의 상생을 위한 다양한 지원 방안을 지속 선보이겠다"고 말했다.

