‘울총’이란 말은 왜 나왔을까? … 울산 산업 60년 특별전 열린다

울산박물관, 울산공업센터 지정 60주년, ‘산업수도’ 발전史 총망라



1월 27일~6월 26일, 3부로 나눠 큐레이터와 대화 등 연계 행사도

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산박물관이 올해 울산공업센터 지정 60주년을 맞아 특별기획전 ‘울산 산업 60년, 대한민국을 이끌다’를 연다.

전시는 울산이 공업센터로 지정 고시된 1962년 1월 27일 날짜에 맞춰 27일에 개막해 6월 26일까지 박물관 1층 기획전시실Ⅰ에서 선보인다.

올해 울산박물관의 첫 번째 특별기획전인 이번 전시는 1962년 울산공업센터 지정 이후 대한민국 산업수도로 발전한 울산의 역할을 재조명한다. 잊고 있었던 울산의 지난날을 다시 기억하며 울산 재도약을 위한 기회의 장을 마련하고자 기획됐다.

올해는 울산공업센터 지정과 울산시 승격 60주년이며, 광역시 승격 25주년을 맞는 해이다.

60년간 이어진 울산 산업과 도시 발전상, 그 주인공인 울산 사람들의 이야기를 3부로 나눠 전시한다.

▲제1부 ‘대한민국 경제성장을 향한 첫걸음’ ▲제2부 ‘번영의 불꽃을 피우다’ ▲제3부 ‘사람과 사람을 잇다’로 짜여졌다.

프롤로그와 에필로그, 미디어아트 공간 등도 별도로 마련된다.

제1부에서는 울산공업센터 조성 배경이 된 제1차 경제개발 5개년 계획(1962~1966)과 공업단지로서 울산이 가진 장점, ‘문화공업도시’로의 열망, 초기 어떤 모습으로 울산이 산업수도로 첫걸음을 내디뎠는지 등에 대해 살펴본다.

울산공업센터 지정 고시 문서, 공업센터 선언문 비석, 선언문 원본, 공업센터기공식 치사문 비석, 안경모의 역할, 80여건의 공사를 담당했던 울산특별건설국의 활동 등을 소개한다.

제2부에서는 본격적으로 이뤄진 울산의 변화와 발전에 관해 소개한다.

정부가 울산에 공업단지 개발을 위한 공장 부지를 확보하고 도시 개발에 집중적으로 투자하는 모습을 보여준다. ‘급할시’로 불릴 만큼 빠르게 변화한 도시 모습과 사라진 마을들, 주민 이주, 공해 등에 대해 주목하는 내용이다.

울산공업센터 기공식으로부터 35년이 지난 1997년 7월에 광역시로 승격되는 순간도 담았다. 광역시 승격 25주년을 맞는 올해 그 의미를 다시 생각해 보고자 했다.

제3부에선 울산시민이 만들어낸 다양한 이야기를 소개한다.

울산 산업 60년의 주역들은 유기적으로 연결돼 있으며, 이 연결고리가 울산을 더 단단하게 해준다는 이번 전시의 중심 주제를 담고 있다.

울산에 온 이들이 어떤 방법으로 삶의 터전을 일궜는지, 산업의 주인공이라 할 근로자의 삶과 노동조합과 노동운동, 사택문화, 재울향우회, ‘울총(울산 총각)’, 울산공업축제 등 울산의 특징을 보여주는 키워드에 대해 소개한다.

이번 전시에서는 울산 산업과 사람들의 이야기와 관련된 200여 점의 자료와 영상, 패널 등이 전시된다.

또 울산 산업화를 상징하는 공업탑을 주제로 한 공업탑 로터리 24시간 타임 랩스와 미디어아트 연출도 선보인다.

로비에는 1975년 현대자동차가 개발한 우리나라 최초의 고유모델 자동차 ‘포니’ 2대를 전시한다.

오는 2월 10일 오후 2시에는 제13회 큐레이터와의 대화 ‘울산공업센터 지정과 울산 사람들’을 개최한다.

이번 행사는 ‘울산 산업 60년, 대한민국을 이끌다’ 특별기획전시실에서 이하나 학예연구사가 주요 전시 내용과 다양한 이야기를 소개한다.

모집인원은 성인 15명이며, 참가비는 없다. 신청기간은 1월 28일 오전 10시부터 2월 7일 오후 5시까지이다. 온라인으로 울산공공시설 예약서비스에서 선착순으로 접수한다.

