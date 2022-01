빗썸, 젠지 이스포츠와 업무협약 체결…e스포츠와 시너지 노려

젠지 이스포츠 콘텐츠 활용한 공동마케팅·브랜딩도 진행 예정

[아시아경제 공병선 기자] 국내 가상화폐 거래소 빗썸이 글로벌 e스포츠(온라인 게임 경기) 기업 젠지 이스포츠와 업무협약(MOU)을 맺었다고 24일 밝혔다.

빗썸은 이번 협약을 통해 펍지(PUBG·배틀그라운드)와 오버워치 리그 개막에 맞춰 ‘젠지펍지팀’과 ‘서울 다이너스티(오버워치) 팀’ 후원에 나선다. 젠지펍지팀과 서울 다이너스티 팀은 계약기간 동안 빗썸 로고가 새겨진 공식 유니폼을 입고 활동한다.

젠지 이스포츠의 콘텐츠를 활용한 공동 마케팅과 브랜딩도 진행할 예정이다. 향후 양사는 온·오프라인 사업을 진행할 때 젠지 로고와 슬로건 등을 비롯한 지적재산권(IP)을 적극 활용하기로 합의했다. 아울러 젠지 이스포츠의 디스코드 채널 ‘타이거네이션’ 활성화를 위한 방안도 함께 모색하기로 했다.

젠지는 북미 유명 모바일 게임사 카밤의 창업자 케빈 추가 설립한 e스포츠전문 기업이다. 젠지 이스포츠는 리그오브레전드와 오버워치, 배틀그라운드 등 MZ(밀레니얼·Z)세대로부터 세계적 인기를 끌고 있는 게임 종목에서 두터운 팬층을 보유하고 있다.

허백영 빗썸 대표이사는 “가상화폐와 e스포츠는 MZ세대가 주축이 돼 빠르게 성장하고 있는 미래 산업”이라며 “빗썸은 젠지 이스포츠 후원을 시작으로 앞으로 MZ세대 문화 성장에 적극 기여할 것”이라고 밝혔다.

