바이오업계 "대통령 직속 컨트롤타워 '제약바이오혁신위' 필요"

원희목 한국제약바이오협회장 신년 기자간담회

[아시아경제 이춘희 기자] 올해를 ‘K-제약바이오 대도약의 해’로 삼기 위해서는 대통령 직속 컨트롤타워인 ‘제약바이오혁신위원회’를 만드는 등 정부의 과감한 지원이 이뤄져야 한다는 목소리가 나왔다.

원희목 한국제약바이오협회장은 24일 오전 온라인으로 진행된 신년 기자간담회에서 "정부의 강력한 육성·지원을 도약의 발판으로 삼아 반드시 제약 주권을 탄탄히 지키고, 글로벌 제약바이오강국의 꿈을 반드시 실현하겠다"며 이같이 주장했다.

원 회장은 지난해 성과에 대해 "국가적 위기 상황에서 산업계 역량과 정부의 신속·밀착 지원이 뒷받침됐다"며 셀트리온의 코로나19 항체 치료제 '렉키로나'와 SK바이오사이언스가 연내 출시할 것으로 전망되는 국산 코로나19 백신을 대표적인 성공사례로 꼽았다.

하지만 원 회장은 올해 정부의 연구개발(R&D) 예산 중 바이오 분야 비중이 11.4%로 미국 30%, 벨기에 40% 등 선진국에 비해 작고, 특히 응용연구 비중이 줄어드는 등 전체 지원은 턱없이 부족하다고 지적했다. 그는 "정부의 과감한 육성·지원 정책이 뒷받침되지 않으면 비약적 성장은 불가능하다"고 말했다.

원 회장은 이를 위해 전주기 컨트롤타워인 제약바이오혁신위를 조속히 설치해야 한다고 건의했다. 정부 내 지원 기능이 제각각 분산돼 있어 효율성이 저하되는 만큼 통합 컨트롤타워를 설치하고 신약 개발 지원을 위한 심사인력을 대폭 늘려 적극적 개발을 지원해야 한다는 주장이다. 원 회장이 가장 핵심적인 정책 제안으로 꼽기도 한 이유다. 그는 "다른 정책제안의 실현 가능성을 높이는 기반이기도 하다"며 "선택과 집중을 통해 제약바이오 산업의 중장기 전략을 수립하고 육성할 수 있는 통합 거버넌스가 구축돼야 한다"고 강조했다.

R&D 예산 확충 등 백신주권·제약주권 확립을 위한 전폭적 지원이 이뤄져야 한다는 요청도 이어졌다. 원 회장은 코로나19 백신·치료제나 '블록버스터' 신약 개발을 위해서는 "R&D 투자를 확대하고 오픈이노베이션 활성화에 주력하고, 유망한 임상 3상 후보를 선정해 적극 지원하고 후기 임상을 집중 지원해야 한다"며 정부에서도 긍정적 분위기가 형성되고 있는 만큼 조만간 국내 신약 개발도 활성화될 수 있을 것으로 봤다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr