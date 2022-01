탐앤탐스, 2022 설 맞이 마이탐 룰렛 이벤트

[아시아경제 문혜원 기자]탐앤탐스는 다가오는 설날을 기념해 고객들에게 검정 호랑이의 기운을 북돋아 주는 앱 룰렛 이벤트를 진행한다고 24일 밝혔다.

‘극호? 난 흑호!’ 룰렛 이벤트는 다음 달 18일까지 탐앤탐스 공식 애플리케이션 ‘마이탐(MyTOM)’에서 참여할 수 있으며, 검정 호랑이해를 맞아 2022명의 고객 한정으로 100% 당첨의 즐거움을 전한다.

이벤트 참여는 마이탐 앱을 통해 가능하다. 앱에 접속해 스마트오더(딜리버리, 스마트 드라이브 스루 포함) 및 선불카드로 탐앤탐스에서 판매되는 모든 제조 음료를 1종 이상 구매하면 바로 룰렛 이벤트 참여 기회가 주어진다. 이미 룰렛 이벤트에 참여했더라도 탐앤탐스 2022년 신년 메뉴인 ‘블랙 타이거 라떼’를 추가로 구매하면 결제 건수 기준으로 1회의 추가 기회를 받을 수 있고, 최대 5회까지 참여가 가능하다. 당첨 여부는 이벤트 참여 후 바로 확인할 수 있다.

이벤트 경품은 ‘살바도르 달리: Imagination and Reality’ 전시 티켓부터 발랄한 일상의 필수템 브리츠 블루트스 스피커, 계획적인 삶을 응원하는 탐앤탐스 데일리키트, 이외에도 마이탐 10만원·5만원 상품권, 탐앤탐스 메뉴 쿠폰, 마이탐 탐 1개 추가 적립, 블랙 그레인 라떼 MD 상품 등 푸짐한 상품을 받아갈 수 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr