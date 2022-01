경찰간부후보생 선발 일정 공고…필기시험 7월30일·합격자 발표 12월15일

[아시아경제 이관주 기자] 경찰대학은 '2023년도 제72기 경찰간부후보생 선발시험' 일정을 공고했다고 24일 밝혔다.

선발인원은 총 50명으로, 일반 40명·세무회계 5명·사이버 5명 등이다. 원서접수는 오는 5월27일부터 6월6일까지 진행되고, 필기시험은 7월30일, 최종 합격자 발표는 12월15일 이뤄진다.

이번 경찰간부후보생 선발시험부터는 전 과목이 객관식(5개 과목, 각 40문항)으로 변경되고 한국사도 검정제로 대체된다. 과목별 반영 비중은 3개 선발 분야별 연관성을 고려해 산정됐다. 일반은 형사법·경찰학 각 30%, 헌법·범죄학 각 15%, 선택과목 10% 비중이며 세무회계는 형사법 30%, 세법개론·회계학 각 20%, 헌법·선택과목 각 15%다. 사이버는 형사법 30%, 시스템보안·정보보호론 각 20%, 헌법·선택과목 각 15%가 반영된다.

경찰간부후보생 선발시험 최종합격자는 경찰대학에서 1년간 교육과정을 마친 후 경위로 임용돼 치안현장 각 분야에서 근무하게 된다. 보다 자세한 사항은 경찰대학 누리집과 경찰청 인터넷 원서접수 누리집에서 확인할 수 있다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr