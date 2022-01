당근마켓, '설날특별전' 운영

근거리 이용 편의 높이고 지역 상권 활성화 기대

[아시아경제 김철현 기자] 당근마켓(공동대표 김용현·김재현)은 설 명절을 맞아 우리 동네 전통시장과 가게들의 명절 이벤트 소식을 모은 '설날특별전'을 운영한다고 24일 밝혔다. 이번 특별전은 명절 특수를 맞은 지역 소상공인들과 이웃 주민들을 연결해 동네 상권을 활성화하고 보다 풍요로운 명절 분위기를 만들기 위해 기획됐다.

설날특별전에서는 동네 가게나 전통시장에서 진행하는 설 맞이 이벤트나 할인 혜택 정보, 명절 선물세트 정보, 제품 입고 소식을 한 눈에 확인할 수 있다. 지역 곳곳의 과일 가게, 떡집, 정육점, 베이커리 전문점, 일반 음식점 등 다양한 업종의 가게에서 판매하는 명절 선물과 음식 정보들을 모바일로 쉽게 접할 수 있다는 설명이다.

특히 설 선물을 고민 중인 경우 배송 지연 등 명절 택배 대란 걱정 없이 방문 후 직접 눈으로 확인하고 구입할 수 있다는 점에서 유용하다. 채팅을 통해 1대 1 상담도 가능하며 매장에 따라 예약 주문 후 시간에 맞춰 수령하거나 직접 배달 서비스도 받아볼 수 있다.

설날특별전은 당근마켓 '내 근처' 탭의 설날특별전 카테고리에서 이용할 수 있으며, 오는 2월 2일까지 일부 지역을 시작으로 전지역 확대 운영될 예정이다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr