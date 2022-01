네이버, AI·검색 분야 글로벌 석학 영입…AI 검색기술 고도화 이끈다

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버는 김윤형 매사추세츠 공과대학(MIT) 교수와 칼 스트라토스(한국명 이장선) 럿거스 대학 교수를 네이버 스칼라(Naver Scholar)로 영입했다고 24일 밝혔다.

네이버 스칼라는 미국·유럽 등에 위치한 대학 및 연구기관의 교수와 연구원 등이 소속기관에 재직하면서 네이버 검색의 미국 내 인공지능(AI) 센터인 ‘Naver Search US’에서 차세대 AI 기술 및 검색 서비스 개발을 주도하는 역할을 수행한다.

이번에 영입된 김 교수는 하버드 대학교에서 컴퓨터공학으로 박사학위 취득 후 현재 MIT에서 조교수로 재직중이다. 그는 2014년 딥러닝 기술의 일환인 컨볼루션 신경망(Convolution Neural Network·CNN)기술을 자연어처리(NLP) 분야에 적용한 논문을 단독으로 발표하며 학계 및 AI업계의 이목을 끌었다. 이 논문은 현재 전세계적으로 1만2000여건 이상 인용되기도 했다.

또 김 교수가 발표한 Character-Aware 언어모델과 OpenNMT 기계번역 연구는 업계에서도 널리 사용되며 딥러닝 분야의 연구 혁신을 선도하고 있다는 평가를 받고 있다.

함께 영입된 미 콜롬비아 대학교 컴퓨터과학 박사 출신 칼 교수 역시 AI 분야의 전문가다. 현재 럿거스 대학교에서 조교수로 재직하며 비지도 학습방법 및 지식사용 모델 개발을 연구하고 있다. 그는 자연어처리 분야 탑티어 학회(ACL·ENMLPL·NAACL)에서 머신러닝 분야 위원장을 맡으며 국제적인 명성을 얻고 있다.

칼 교수는 정보이론의 기반인 상호의존정보의 통계적 이론을 재정립해 AI 연구 방법론의 근본적인 방향성을 바꾸는 성과로 구글 패컬티 리서치 어워드(Google Faculty Research Award, 2020) 등에서 수상을 하기도 했다.

이들 교수는 Naver Search US에서 네이버 검색 서비스 곳곳에 녹일 차세대 AI 검색 기술 고도화에 집중할 계획이다. 김광현 네이버 서치 CIC 대표는 "이번 영입을 통해 네이버가 축적한 빅데이터와 기술, 서비스 운영 노하우에 최신 기술지식을 겸비한 인재들의 경험을 더해 검색경험의 지평을 넓힐 수 있는 혁신적인 서비스를 선보일 것"이라며 "올해도 미국, 유럽 등 글로벌 무대에서 활약하고 있는 우수한 연구인력들을 적극 영입할 계획"이라고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr