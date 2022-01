SK하이닉스, 1차 협력사 대상 ESG 온라인 자가평가 실시

[아시아경제 정현진 기자] SK하이닉스가 지속가능한 공급망 관리의 일환으로 1차 협력사를 대상으로 공급망 ESG(환경·사회·지배구조) 온라인 자가평가를 실시했다고 24일 밝혔다.

SK하이닉스는 공급망 내 ESG 영역에서 잠재적인 리스크 요인을 점검하고 협력사가 ESG 관리 역량을 향상할 수 있도록 지원하기 위해 지난해 ESG 평가체계를 보완해 이번 평가를 실시했다고 설명했다. 주요 평가 항목은 SK하이닉스 협력사 행동규범에 근거한 노동·인권, 안전·보건, 환경, 윤리 등 4개 영역이며, 평가 프로세스는 사전 현황 파악, 협력사 자가평가, 현장평가, 결과 활용의 단계로 진행됐다.

이번 평가는 온라인 자가평가 시스템을 활용해 지난해 7월부터 9월에 걸쳐 진행됐으며 1차 협력사 전체의 약 89%에 해당하는 협력사가 참여했다. SK하이닉스는 자가평가 결과 자기평가 결과 하위 10% 이내이거나 주요 ESG 이슈와 연관된 업체들을 고위험군으로 분류, 이들을 대상으로 지난달부터 현장평가를 수행 중이다. 이후 업체별로 결과 분석 보고서를 전달하고 주요 개선과제 선정, 모니터링을 지원할 예정이다.

이 밖에도 현장평가와 사후 지원 대상을 지속 확대해나가는 등 공급망 내 ESG 리스크를 완화하고 협력사들이 ESG 관리 역량을 강화할 수 있도록 지원한다는 방침이라고 SK하이닉스는 밝혔다.

SK하이닉스 ESG전략 담당 이방실 부사장은 "공급망 내 ESG 리스크 관리는 선택이 아닌 필수"라며 "향후 ESG 평가 시스템을 계속 고도화하고 정기적인 평가 실시를 통해 공급망 지속가능성을 강화해 나가겠다"고 말했다.

