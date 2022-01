하나은행, '2022년 다시 떠나는 해외여행' 환전 이벤트

[아시아경제 성기호 기자] 하나은행은 소중한 일상을 되찾는 희망의 2022년을 기원하며, '2022년 다시 떠나는 해외여행' 환전 이벤트를 실시한다고 24일 밝혔다.

오는 3월 23일까지 진행되는 이번 이벤트는 하나은행의 모바일뱅킹 대표 브랜드인 ‘하나원큐 앱’에서 '환전지갑'을 통해 미화 10달러 상당액 이상을 환전하면 100% 당첨되는 룰렛게임에 참여할 수 있는 기회를 제공하는 이벤트다.

룰렛게임에 참여하면 면세점, 여행사 할인쿠폰이 포함된 ‘럭키 박스’와, 여행상품권, 여행용 캐리어, 커피 쿠폰, 아이스크림 쿠폰, 케익 쿠폰, 하나머니 중 하나를 매일 선착순 2022명의 고객들에게 제공한다. 이밖에도 해당 이벤트를 개인 SNS에 공유한 고객 50명을 추첨하여 치킨세트를 드리는 ‘SNS 공유’ 이벤트도 함께 진행한다.

'환전지갑'은 하나은행의 환전 서비스로, ▲하나원큐 앱 ▲개인 인터넷뱅킹 ▲하이뱅킹 ▲콜센터 등 다양한 채널을 통해 24시간 365일 쉽고, 편리하게 이용 가능하다. 특히, 모든 손님들에게 최대 90%의 환율우대 혜택을 제공하며, ‘미국달러, 일본엔화, 유로화’를 포함한 총 21종의 다양한 통화를 거래할 수 있다.

또한, 미화 환산 최대 1만불 까지 '환전지갑'에 외화 보관이 가능하고 필요할 때 언제든지 외화지폐로 찾거나 본인의 외화통장으로 이체 또는 원화로 재환전도 가능해 환테크 수단으로 활용할 수도 있다.

'환전지갑'의 ‘환율 알림 서비스’를 활용하면 목표 환율의 푸시 알림을 받을 수 있을 뿐만 아니라, ‘환전 선물하기’로 상대방의 이름과 연락처를 입력하면 외화 선물도 가능하다.

하나은행 외환사업본부 관계자는 “하나은행의 '환전지갑'과 함께 미리 여행을 준비하고, 여행의 설렘을 다시 느껴보시길 바라는 마음에서 이번 이벤트를 준비했다”며, “앞으로도 하나은행에서 환전을 이용하는 손님들께 즐거움과 다양한 혜택을 드릴 수 있도록 노력하겠다”라고 밝혔다.

