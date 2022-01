아시아나, 회수 유니폼 재활용한 태블릿 파우치 제작

[아시아경제 이동우 기자] 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 17,950 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 17,950 2022.01.24 08:50 장시작전(20분지연) 관련기사 대한항공, '아시아나 통합' 의견서 공정위에 제출신용도 다 오르는데 항공· 호텔· 자동차부품은 더 어렵다아시아나항공, ESG경영 문화 확산 슬로건 공모 close 은 회수 유니폼을 이용한 친환경 업사이클링 제품을 제작했다고 24일 밝혔다.

첫 제품으로는 11인치 태블릿파우치로 아시아나 승무원 유니폼과 색동을 포인트로 한 디자인이 특징이다. 이 제품은 향후 고객과 임직원을 대상으로 한 이벤트 경품 등으로 활용할 예정이며 제품에 대한 반응을 모니터링해 판매할 지 여부를 검토 중이다. 업사이클링 아이디어나 제품 디자인 공모전도 개최할 계획이다.

의 연간 폐기되는 각 직종의 유니폼은 3만 여벌로, 항공사 특성상 유니폼을 착용하는 직종은 운항승무원, 캐빈승무원, 정비사, 공항 직원 등 약 8000명이 넘는다. 아시아나항공은 해마다 폐기 소각되는 유니폼을 업사이클링을 통해 자원의 선순환과 환경 보호에 동참한다는 방침이다.

은 지난해 ESG(환경·사회·지배구조) 태스크포스를 출범하고 한국기업지배구조원의 ESG 모범규준을 채택해 경영 설명회를 개최하는 등 다양한 활동을 추진해 왔다. 올해는 ESG 전담팀 신설, 위원회 신설, 친환경 사업 전개 등 ESG 경영 실현에 박차를 가한다는 방침이다.

최석범 아시아나항공 ESG TF 차장은 "주변에서 쉽게 소비되고 버려지는 자원을 활용하는 것은 환경 보호에도 도움이 될 뿐만 아니라, ESG경영에 임직원들의 참여를 이끌어낼 수 있는 기회로 삼고자 금번 업사이클링 제품 제작을 기획했다" 고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr