현대차, '현대 N e-페스티벌' 글로벌 리그 개최

PC게임 '아이레이싱' 통해 진행

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차는 디지털 모터스포츠 대회인 '현대 N e-페스티벌' 주니어 리그에 이어 '글로벌 리그'를 개최한다고 24일 밝혔다.

글로벌 리그는 독일, 프랑스, 영국, 미국, 한국을 포함한 디지털 모터스포츠가 활성화 된 전 세계 주요 13개국에서 참여한다. 이날부터 다음달 14일까지 PC 기반 레이싱 시뮬레이션 게임 '아이레이싱(iRacing)'을 통해 예선전이 진행된다.

참가를 희망하는 선수는 현대 N e-페스티벌 홈페이지에 접속한 후 기록을 업로드 하면 된다. 예선전을 통해 국가별 상위 2명, 주니어컵 우승자 및 와일드카드 4명 등 총 30명의 참가자들이 본선무대에 오를 예정이다.

본선 진출자는 오는 3월6일부터 5월1일까지 총 10라운드의 경기를 펼치게 되며, 최종 우승자는 상금 수여과 함께 WRC 현대월드랠리팀 VIP 호스피탈리티 프로그램에 초청된다. 눈앞에서 현대월드랠리팀의 활약을 지켜볼 수 있으며 선수와 동승, 이동간 헬리투어, 고급 호텔 숙박 등 특별 서비스가 제공된다.

대회 공식 차량으론 세계 최정상급 투어링카 대회에서 유수의 성적을 거둔 '아반떼 N TCR'이 채택됐다. 현대차는 아이레이싱과의 협업을 통해 아반떼 N TCR의 주행성능과 사운드를 가상공간에서 구현했다.

한편 이번 리그는 e스포츠 중계경험이 풍부한 아프리카TV와 손잡고 온라인 및 케이블TV 대회 중계 및 운영을 진행하게 되며, 참가 선수 이력 관리 및 공정한 대회 진행을 위해 대한자동차경주협회(KARA)의 공인을 받아 운영된다. 글로벌 리그 출전을 독려하기 위해 현대자동차 소속 글로벌 프로 드라이버 가브리엘 타퀴니와 마크 윌킨스도 디지털 모터스포츠에 도전할 예정이다. 두 선수는 대회에 참가하지 않지만, ‘아이레이싱’에서 본인의 베스트랩을 영상으로 기록해 N브랜드 글로벌 팬들에게 신선한 즐거움을 선사할 계획이다.

틸 바텐베르크 현대차 N 브랜드 매니지먼트 모터스포츠 사업부장은 "2020년부터 시작한 현대 N e-페스티벌 개최를 통해 e스포츠라는 소재를 활용해 모터스포츠의 재미와 감동을 전달하게 되어 기쁘게 생각한다"라며 "현대 N e-페스티벌이 시뮬레이션과 실제 레이싱 사이를 넘나드는 생태계를 구축할 수 있는 좋은 발판이 되길 희망한다"고 전했다.

