LG이노텍, 설 연휴 앞두고 중소 협력사 납품대금 조기지급

[아시아경제 정현진 기자] LG이노텍이 설 연휴를 앞두고 코로나19로 어려움을 겪고 있는 중소 협력사들을 위해 납품대금을 조기지급 한다고 24일 밝혔다.

LG이노텍은 협력사들에게 지급할 총 납품대금 1445억원 중 2~3월에 지급 예정인 724억원을 설 연휴 전인 이달 27일 지급할 계획이다. 앞서 지난해 말 납품대금 721억원을 협력사에 조기 지급한 LG이노텍은 명절을 앞두고 각종 상여금과 임금, 원자재 대금 등 협력사들의 자금 소요가 집중되는 상황을 고려했다고 설명했다.

LG이노텍은 1차 협력사들도 설 이전에 2,3차 협력사들에 대금을 조기 지급할 수 있도록 유도해 조기 지급 효과가 확산될 수 있도록 할 방침이다.

이와 함께 LG이노텍은 코로나19로 운영 위기에 처한 협력사들이 1030억원 규모의 동반성장펀드를 활용할 수 있도록 지원범위를 확대했다. 동반성장펀드는 은행보다 낮은 금리로 협력사에 운영 자금을 빌려주는 제도로 협력사가 품질·생산성 향상을 위한 투자, 신제품·신기술 개발, 해외진출 등에 사용 가능했던 펀드를 코로나19로 인한 자금난 해소를 위해서도 활용할 수 있도록 한 것이다.

정철동 LG이노텍 사장은 "LG이노텍만이 줄 수 있는 고객 경험 혁신을 위해 협력사에 실질적인 도움이 되는 상생활동을 진정성을 가지고 적극 실행해 나갈 것"이라고 말했다.

