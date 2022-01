이재명 "대선 지면 없는 죄 만들어 감옥"…추미애 "괜한 말 아냐"

추미애 "尹 사단, 검찰 정권 탄생 기다리고 있어"

[아시아경제 허미담 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 "대선에서 지면 없는 죄를 만들어서 감옥에 갈 것 같다"라고 말한 가운데 23일 추미애 전 법무부 장관은 "괜한 말이 아니다"며 공감을 표했다.

추 전 장관은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "윤석열·김건희 부부가 대선에 이기면 검찰권을 자신들의 권력 유지에 이용하고 치부를 하는 공포스런 일이 벌어질 것"이라며 이같이 말했다.

그는 최근 MBC를 통해 보도된 김건희씨 녹취록 일부를 인용하며 "무서운 공작 부부다. 2020년 검언공작과 고발사주가 벌어진 당시에도 김건희씨와 한동훈은 4개월 동안 무려 9차례나 통화를 했고, 3개월간 332차례 카톡을 주고받았다는 것"이라고 지적했다.

김건희씨는 녹취록에서 "(제보할 게 있으면) 내가 (연락처를) 보내줄 테니까 거기다 해. 내가 한동훈이한테 전달하라고 할게. 몰래 해야지. 말조심해야 돼, 어디 가서 절대 조심해야 돼"라고 말한 것으로 알려졌다.

추 전 장관은 이를 두고 "남편은 이미 검찰을 떠났는데도 현직에 있는 고위급 검사를 집안 심부름하는 집사처럼 함부로 이름을 부르며 심부름시킬 수 있는 부인을 둔 윤석열 후보"라고 꼬집었다.

아울러 "윤석열 사단은 검찰을 떠나지 않았고 검찰 정권 탄생을 기다리며 그대로 남아 있다"며 "김건희씨의 여러 혐의도 제대로 수사하지 않고 있다"고 주장했다.

앞서 이 후보는 지난 22일 서울 송파구 석촌호수 옆길에서 즉석연설을 통해 "검찰 공화국의 공포는 그냥 지나가는 바람의 소리가 아니고 우리 눈앞에 닥친 일"이라며 "이번에 제가 지면 없는 죄를 만들어서 감옥에 갈 것 같다"라고 말했다.

이어 "제가 인생을 살면서 참으로 많은 기득권하고 부딪혔고 공격을 당했지만 두렵지 않았다"면서 "그런데 지금은 두렵다. 지금 검찰은 있는 죄도 엎어버리고 없는 죄도 만들 수 있다고 믿는 조직"이라고 했다.

