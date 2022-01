'서울형 공유어린이집' 전 자치구 확대…25개구 40개 공동체로

생태친화·다함께 보육모델 필수적용, 놀이 등 다양한 프로그램 업그레이드

생태환경조성비, 총괄지원인력수당 등도 지원

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 지난해 8월부터 8개 자치구, 14개 공동체에서 시행 중인 ‘서울형 공유어린이집’을 서울시 전 자치구로 확대 시행한다고 24일 밝혔다.

‘서울형 공유어린이집’은 오세훈 시장이 제시한 대표 보육 공약사업으로, 도보 이용권에 있는 3~5개 국공립·민간·가정어린이집을 하나의 공동체로 묶어 아이들을 함께 키우는 공동보육모델이다. 지난해 발표한 서울시 보육 중장기 마스터플랜에 따라 올해 전 자치구로 확대한다.

서울시는 작년부터 참여하고 있는 어린이집을 포함해 올해 총 40개 공동체까지 운영을 확대한다는 목표다. 신규 참여할 26개 공동체, 92개 어린이집을 28일부터 내달 8일 공개모집한다. 각 자치구에서는 참여할 어린이집을 모아 공동체 단위 1~2개를 선정해 신청하면 된다. 서울시는 선정위원회 심사를 거쳐 2월 중 선정을 완료하고, 3월부터 운영에 들어간다.

특히 올해부터는 다양한 형태의 보육 모델, 놀이 프로그램 등이 서울형 공유어린이집에 적용돼 시너지 효과를 내고 보육의 질을 높일 수 있도록 개선해 운영한다. ‘생태친화 어린이집’, ‘다함께 어린이집’의 보육 모델을 필수적으로 적용하고, 공동체별로 원하는 놀이 중심 프로그램 등 다양한 프로그램을 실행할 수 있도록 지원한다.

보육관련 전문 기관인 서울여성가족재단과 서울시육아종합지원센터가 컨설팅하고, 공동체 구성원은 그 결과를 반영해 자율적으로 원하는 내용의 보육 프로그램을 기획하면 된다. 비용부담 등의 문제로 실행하지 못했던 프로그램, 야간 보육, 새로운 놀이프로그램, 공동 통학차량 등 얼마든지 다양한 아이디어를 발굴해 보육 프로그램으로 실행할 수 있다.

서울시는 올해 전 자치구로 확대되는 서울형 공유어린이집이 보다 내실 있게 운영될 수 있도록 보육교직원 등 현장의 목소리를 수시로 청취해 운영도 대폭 개선했다. 실적 제출 등 서류 부담을 줄이고, 예산 집행을 탄력적으로 할 수 있도록 허용하는 한편 다양한 보육 모델과 놀이 프로그램이 개발·실행될 수 있도록 특화프로그램비(500만원)를 지원한다.

또한 시설별 생태환경조성비(연 70만원)와 자치구별 공동체 총괄지원인력 수당(월 19만~24만원)을 신규로 지원한다. 교사 및 원장 활동 수당(월 5만~10만원)도 기존 교사 4명에서 5명으로 확대했다. 기존에 지원하던 보조교사 배치 시 공유어린이집에 우선 배정(1명), 공동체별 운영협의회 운영비(월 10만원)도 지속 지원한다.

한편 작년 연말 개최한 서울형 공유어린이집 첫 성과보고회에서 14개 공동체는 서울형 공유어린이집에 참여하면서 어린이집 간 교류가 많아져 경쟁관계에서 협력관계로 변화했고 공동구매나 교구 등 공동사용을 통해 비용을 절감할 수 있었다고 발표했다.

김선순 서울시 여성가족정책실장은 “서울형 공유어린이집이 서로 자원을 공유하고 협력하는 것만으로도 전반적인 서비스 향상이 가능하다는 것을 지난해 확인했다”며 “올해 전 자치구 확대 시행을 통해 어린이집 현장의 상생·협력 활동이 하나의 문화로 자리 잡을 것으로 기대한다”고 말했다.

